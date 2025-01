Isacco Cantini è il nuovo Coordinatore locale di FDI Empoli

Oggi, in un'ottica di rinnovamento e condivisione di ruoli, Isacco Cantini è stato eletto per acclamazione nuovo Coordinatore locale di Fratelli d'Italia Empoli, succedendo a Francesca Peccianti, recentemente eletta in Consiglio Comunale e Presidente della Commissione Garanzia e Sicurezza.

Nel corso della sua elezione, Isacco Cantini ha espresso un sentito ringraziamento a Francesca Peccianti per i cinque anni di impegno e dedizione con cui ha guidato il partito a Empoli, contribuendo a consolidare e far crescere la presenza di Fratelli d'Italia sul territorio.

Isacco Cantini, nel suo nuovo ruolo di coordinatore, ha delineato le linee guida del programma per i prossimi anni, con l’obiettivo di rendere Fratelli d'Italia ancora più radicato e vicino alle realità locali. Una delle priorità sarà la conoscenza e l'ascolto delle imprese e delle associazioni del territorio, affinché il partito possa agire come una vera e propria voce delle realtà sociali ed economiche che caratterizzano Empoli e la sua area.

Un altro punto centrale del suo programma sarà garantire una presenza capillare di Fratelli d'Italia su tutti i temi che riguardano da vicino i cittadini, come la sicurezza, la gestione del territorio, e i servizi pubblici. Cantini ha sottolineato come la vicinanza alla gente e la capacità di dare risposte concrete ai problemi quotidiani siano essenziali per rafforzare la fiducia in Fratelli d'Italia.

In qualità di Responsabile provinciale del Dipartimento Disabilità di Fratelli d'Italia, Cantini ha posto particolare enfasi sull'importanza di dedicare una specifica attenzione ai temi della disabilità. La sua esperienza e impegno in questo settore gli permetteranno di lavorare per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, facendo in modo che le politiche sociali e sanitarie siano sempre più inclusive e giuste.

Infine, Cantini ha sottolineato come il suo lavoro sarà improntato alla condivisione di ruoli e responsabilità con tutti i componenti del partito. I prossimi anni, infatti, saranno decisivi, con appuntamenti elettorali di fondamentale importanza, come le elezioni regionali e nazionali, e sarà fondamentale lavorare insieme per consolidare i valori e le proposte di Fratelli d'Italia.

Isacco Cantini si è impegnato a proseguire e potenziare il lavoro iniziato da Francesca Peccianti, rafforzando la presenza di Fratelli d'Italia Empoli come una forza capace di dare risposte concrete alle istanze della nostra comunità, mantenendo sempre la massima attenzione ai temi sociali e di inclusione.

Fratelli d'Italia Empoli guarda al futuro con determinazione, fiducia e un programma concreto, pronto a lavorare al servizio dei cittadini e per un'Empoli sempre più sicura, inclusiva e prospera.

Fonte: Ufficio stampa Fratelli d'Italia Empoli

