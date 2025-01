Primo compleanno di Palazzo Leggenda: tutto pronto per fare festa

Prima candelina per la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi: Palazzo Leggenda festeggia il suo ‘primo’ compleanno. Tutto pronto per fare festa in via Paladini, sabato 25 gennaio 2025, dalle 9.30: letture, laboratori e tante sorprese.

Festeggiare insieme un anno di storie, magia e creatività con tante attività imperdibili per grandi e piccini. Sarà una giornata unica, con letture, laboratori, momenti indimenticabili e piccoli regali per tutti i partecipanti.

Entriamo nel vivo della giornata: “Le arance d’oro” narrazioni a cura di La Valigia Blu (ore 10, ore 16 e ore 17), seguiranno le “Torte d’autore: crea la tua opera golosa”, laboratorio creativo (ore 9.30 – 11.30 – 16 – 17); ci sarà il selfie station per immortalare i momenti speciali.

E poi l’angolo dei desideri per la ‘tua’ biblioteca del cuore e alle 18 sarà spenta la prima candelina.

Per partecipare alle letture e ai laboratori è gradita la prenotazione da effettuare al numero telefonico 0571 757873, oppure inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Torna il Gruppo di lettura #Preferireidino della Fucini, sabato 25 gennaio, alle 10, nei locali della biblioteca comunale in via Cavour. Il libro che sarà raccontato in questo appuntamento è "Tentativi di botanica degli affetti" scritto da Beatrice Masini. Per entrare a far parte del gruppo, basta contattare l'associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com

A Palazzo Leggenda, invece, le altre iniziative si terranno: mercoledì 22 gennaio con le letture ad alta voce nella torre delle storie, per bambine e bambini di età dai 4 agli 8 anni; giovedì 23 gennaio, alle 15.30 e alle 17, appuntamento con la ‘Creatività Digitale. Effetti speciali!’, alla scoperta degli strumenti magici del disegno digitale: dalle trasformazioni, alle variazioni di tonalità e cerotti digitali. Effetti unici che trasformeranno le creazioni in vere opere d’arte digitali.

Attività per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Prenotazione consigliata. Venerdì 24 gennaio, alle 17, il “Lancia-coriandoli”. Re Carnevale si avvicina e questo pomeriggio sarà dedicato a creare un ingegnoso “Lancia coriandoli” realizzato interamente dai bambini di Palazzo Leggenda allo scopo di stimolare la loro manualità e creatività.

Attività per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Prenotazione consigliata

Per prenotarsi contattare il numero telefonico 0571 757873, o scrivere una email a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Tutto il programma fino a fine mese è disponibile al link:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-palazzo-leggenda-dal-15-al-31-gennaio/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa