Cento persone e 38 veicoli controllati dai Carabinieri nel livornese, due arresti e due denunce

Un bilancio di 96 persone e 38 veicoli controllati, è quello dei Carabinieri della Compagnia di Livorno, che hanno effettuato dei controlli estesi ai comuni di Livorno e Collesalvetti, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con attenzione particolare al contrasto del consumo e spaccio di stupefacenti e della mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale.

Sul fronte della prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, gli operanti, in ottemperanza alla nuova e più stringente normativa stradale, hanno utilizzato 16 tamponi salivari con funzione di "precursori" per rilevare l'uso di stupefacenti alla guida.

Nel corso dell'attività, svolta per lo più nelle ore notturne, i Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno poi arrestato due persone, un 50enne africano residente a Livorno e una donna del posto sulla quarantina. L'uomo è stato sorpreso a violare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna dalla quale era stato allontanato qualche mese fa per condotte ritenute persecutorie. I militari di pattuglia li hanno notati insieme per le strade del centro cittadino, incuranti dei controlli, salvo poi appurare che, benchè l'uomo fosse dotato anche di dispositivo di monitoraggio elettronico, la coppia avrebbe cercato di eludere la misura in atto. Per tale motivo sono stati entrambi arrestati in flagranza di reato. Mentre l'uomo è stato ristretto in carcere a disposizione dell'AG, la donna, a seguito di convalida dell'arresto, è tornata in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari.

Sempre all'interno della stessa cornice operativa, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza: un ragazzo di 19 anni sorpreso a circolare in viale della Libertà sul proprio ciclomotore con tasso alcolemico di 1,22 g/l. La stessa sorte è toccata ad un giovane 22enne controllato anch'egli alla guida di uno scooter in via Cottolengo con tasso alcolico sempre oltre i limiti di legge, 1,8 g/l.

I controlli, si sono svolti nell'ambito dell'intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento - indagini preliminari - sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

