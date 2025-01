Derby USE - Abc, la vittoria del "derby" sorride agli empolesi 85 a 66

Qualche ruggine all’inizio, poi via verso una vittoria che, senza perdersi in conti e previsioni, potrebbe anche significare obiettivo raggiunto. In attesa della matematica, l’Use Computer Gross si gode questo 85-66 sull’Abc Castelfiorentino, un successo che fa felici soprattutto i tifosi e che fa poco male ai cugini la cui testa ora, è tutta concentrata sulla seconda fase alla ricerca della salvezza. Nell’attesa, però, il derby è vero, lottato e per venirne a capo i biancorossi devono fare quello che a loro riesce meglio: difendere. Quando iniziano a farlo, ovvero dopo la prima sirena, la gara va laddove logica e valori la mandano ed al resto pensa la grande serata dei solisti biancorossi. Giannone sfiora il trentello, Maric mette dei canestri che sfidano le leggi fisiche e poi c’è il solito Rosselli i cui assist sono forse la parte più bella del repertorio e della sua tripla doppia: 20 punti, 13 rimbalzi e 10 assist (con i dieci minuti finali seduto in panchina). Se qualcuno ha voglia di perdersi in conteggi ed incroci vari in queste ultime tre giornate faccia pure, di fatto i biancorossi sono con un piede e mezzo dentro la seconda fase con le migliori del girone.

Le scorie del derby di domenica? Un po’ di pressione per l’obbligo di vincere? Il retro pensiero che, comunque, la vittoria arriverà? Ognuno risponda come crede ma i 25 punti subiti nella prima frazione non sono roba da Use. Ciano come spara un tiro la mette ed il solo problema dei castellani pare essere Cantini che fa subito tre falli. L’Abc tocca il 6-14 con due triple di Ciano a cui replicano subito prima Rosselli e poi Baccetti, sempre dall’arco. L’Use si riavvicina un paio di volte dopo il 21-25 del 10’ ma per mettere la freccia serve aumentare l’intensità difensiva e proseguire con le medie in attacco. Parziale di 8-0 (Maric e Rosselli) ed ecco il 29-25. Un assist spettacolare di Rosselli e De Leone è il 35-28 e la Computer Gross subisce solo una volta la reazione ospite quando Gutierrez mette il 35-36, ultimo vantaggio gialloblù. Rosselli piazza sei punti e poco dopo Maric suggella il parziale di 9-0 per il 44-36 che a metà diventa 44-40. De Leone e Maric escono come furie dallo spogliatoio e in pochi minuti si arriva al 58-44. Sull’asse Rosselli-Maric ci si alza ancora tutti in piedi e sono solo i falli a fermare Rosselli che, con 4 a referto, chiude la sua partita col meritato riposo. Al 30’ il tabellone dice 71-56 e l’ultima frazione fa registrare poco di interessante se non i giovani biancorossi che, dalla panchina, si godono gli ultimi minuti mentre il pubblico festeggia la vittoria: 85-66.

85-66

USE COMPUTER GROSS

Giannone 26, Marini, Baccetti 5, Sesoldi 7, Rosselli 20, Ramazzotti, De Leone 7, Mazzoni ne, Quartuccio 3, Tosti, Regini, Maric 17. Al. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

ABC SOLETTIFICIO MANETTI CASTELFIORENTINO

Ciano 23, Rosi, Lazzeri 9, Ticciati 3, Corbinelli ne, Ciciliano ne, Viviani, Falaschi 12, Azzano ne, Nnabuife 8, Cantini, Gutierrez 9. All. Cantini (ass. Manetti/Ciampolini)

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo e Parigi di Firenze

Parziali: 21-25, 44-40 (23-15), 71-56 (27-16), 85-66 (14-10)

