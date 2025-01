Futsal Pontedera in lutto per la scomparsa di Alessio Antonelli

Alessio Antonelli, 49 anni, residente a Fornacette a Calcinaia, è venuto a mancare ieri. A darne notizia è Il Tirreno di oggi. Figura di spicco nel Futsal Pontedera, dove ricopriva il ruolo di dirigente accompagnatore, Antonelli era molto apprezzato per la sua dedizione e il suo spirito positivo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella società e nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano. La salma è stata esposta fino a stamani alla Misericordia di Navacchio per poi procedere verso Livorno per la cremazione. Sposato, era padre di due figli.

Questo il messaggio di cordoglio della squadra:

Il Futsal Pontedera si stringe con profondo dolore attorno a Francesco Antonelli, nostro giocatore dell'Under 19 e precedentemente dell'Under 17, per la perdita del padre Alessio Antonelli, scomparso all'età di 49 anni.



Alessio era una persona straordinaria, che nel corso degli anni ha stretto un forte legame con la nostra società interpretando il ruolo di dirigente accompagnatore per due anni con la nostra Under 17 e che quest'anno sarebbe dovuto essere al fianco della nostra Under 19.



La sua passione, la sua dedizione e il suo spirito sempre positivo lo avevano reso molto più di un semplice dirigente accompagnatore, ma anche un amico dal cuore d'oro.



Purtroppo, un male improvviso e inesorabile lo ha portato via dagli affetti dei suoi cari in pochi mesi, lasciando un vuoto difficile da colmare in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Alessio lascia la moglie, Francesco, e un bambino piccolo. A tutta la famiglia va il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento così doloroso.