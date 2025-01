Sport e solidarietà, a Fucecchio il connubio di Judo Kodokan e Lilith

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, con al centro la sensibilizzazione su un tema centrale della nostra società: combattere la violenza di genere. Ed è in questo senso che ieri (domenica 19 gennaio) il palazzetto dello sport di Fucecchio si è trasformato in un grande palcoscenico dove i valori dell’attività sportiva si sono uniti a quelli promossi dal Centro Lilith, l’Associazione che si spende per aiutare le vittime di violenza di genere. Per la prima edizione di “Judo for Lilith” 600 atleti dai 6 agli 11 anni da tutta la Toscana e oltre hanno combattuto sul tatami nel maxi torneo di judo promosso da Asd Kodokan di Empoli e nel primo pomeriggio Lilith ha ricevuto una donazione da 5.500 euro, che sarà molto utile per sostenere le tante attività a favore di chi si trova nell’incubo della violenza di genere. Deus ex machina di tutta la giornata il maestro Alessandro Di Clemente, che ha ribadito la felicità di aver da una parte portato 600 giovanissimi atleti a competere e dall’altra di aver dato un contributo fattivo a chi aiuta donne e minori in difficoltà, come Lilith.

“Grazie a chi si è speso per organizzare tutto questo portando 600 atleti al palazzetto con le rispettive famiglie – ha sottolineato Eleonora Gallerini, presidente Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e del Centro Lilith -. Lo sport è un veicolo molto potente per sensibilizzare quanto più possibile le persone su un tema importante come la violenza di genere, lavorando per giungere a quel cambiamento culturale che è l’unica arma per eliminare questa piaga della nostra società”.

Dopo Gallerini è intervenuta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che si è unita ai ringraziamenti per l'Asd Kodokan di Empoli, a cominciare dal maestro Alessandro Di Clemente e da Iari Sani. La sindaca ha poi raccontato che proprio in questi giorni a Fucecchio si è verificato un episodio legato alla violenza di genere, che ha visto intervenire la rete sociale e delle forze dell’ordine a tutela delle due vittime: “Dobbiamo tutti insieme, a cominciare dai rappresentanti delle istituzioni qui presenti, promuovere il cambiamento. Ringrazio tutte le associazioni che fanno rete e che come Lilith si spendono in questo senso; Fucecchio darà sempre il proprio contributo e spero che anche il prossimo anno questo torneo si svolga nuovamente nel nostro Cumune, così come altre iniziative di questo tipo”. Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale – e presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni: “Un applauso innanzitutto ai bambini e alle bambine impegnati nella competizione e alle loro famiglie, le quali dimostrano di credere nel valore sano dello sport. E’ un’iniziativa importante a livello sportivo e come Regione sosterremo sempre lo sport, perché è sinonimo di arricchimento personale. Lilith da anni promuove iniziative e servizi, come centri di ascolto e case di prima accoglienza. La sfida più grossa però è quella che abbiamo davanti noi come cittadini, che deve passare dall’eliminazione di tutti gli stereotipi di genere; ad esempio questa giornata ha dimostrato che non esistono sport solo per maschi o solo per femmine”.

Prima della consegna dell’assegno a favore di Lilith è intervenuto anche il senatore Dario Parrini: “Bellissima manifestazione, grazie a Lilith che da tanto tempo sta facendo un grande lavoro per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e complimenti anche a Kodokan di Empoli per aver organizzato. E’ importante combattere tutti insieme questa problema che è presente nella nostra società, in primis a livello culturale”. Ospite speciale della giornata fucecchiese Giulia Quintavalle, judoka livornese campionessa olimpica nel 2008 a Pechino: “Bellissima iniziativa e voglio ringraziare tutti i genitori per aver avvicinato i propri figli a questo sport”. Presenti anche il vicesindaco del Comune di Fucecchio Fabio Gargani e gli assessori Sabrina Mazzei e Alberto Cafaro.

Fonte: Ufficio stampa