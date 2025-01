Muore a 84 anni Anna Maria De Vita, la prima ordinaria a giurisprudenza a Firenze

È morta a 84 anni Anna Maria De Vita, docente di diritto privato comparato all'Università di Firenze, dove fu la prima donna a diventare professoressa ordinaria di giurisprudenza nel 1986. Ha diretto il dipartimento di diritto comparato e penale e coordinato il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e francese, contribuendo all'accordo tra Unifi e l'Università Paris I Panthéon-Sorbonne. Visiting professor in prestigiose università, ha insegnato a Parigi per decenni, ricevendo nel 2016 un dottorato honoris causa. Unifi la ricorda come studiosa brillante e docente di riferimento.

