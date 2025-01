Studio Commercialisti Associati di Santa Croce riceve riconoscimento negli EAU

Lo SCA – Studio Commercialisti Associati di Santa Croce sull’Arno è stato riconosciuto Italian Certified Advisor dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi. Questo importante risultato conferma la capacità dello Studio di garantire servizi di consulenza societaria, fiscale e finanziaria di alto livello, rivolti non solo alla clientela italiana ma anche a quella internazionale. Grazie a un team di 20 professionisti altamente qualificati, lo Studio si posiziona come un partner strategico per aziende e imprenditori che desiderano espandere la loro presenza nei mercati globali.

Lo Studio, nato nel 2002 sotto la denominazione di Studio Commercialisti Associati, è il risultato della fusione tra due studi operanti già da tempo sulla piazza, lo Studio Rag. Carli Maltinti attivo già dal 1972 e lo Studio Dott. Bartolommei Riccardo attivo dal 1987.

