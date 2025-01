Stadio Empoli, Il Pd sostiene il "metodo Mantellassi"

Il Partito democratico di Empoli ritiene che la discussione sul progetto del nuovo stadio comunale Carlo Castellani debba essere affrontato nell’interesse dei bisogni attuali della città, ma soprattutto in coerenza con un’idea di sviluppo del nostro territorio che, insieme agli altri comuni dell’Empolese, dovranno continuare a garantire occupazione, benessere, sostenibilità e sicurezza economica e sociale.

Il Pd ha seguito con attenzione il lavoro svolto fino a oggi dall’amministrazione comunale nel valutare i meriti dell’offerta presentata dalla società Empoli Football Club e oggi, nell’imminenza dell’esame della conferenza dei servizi, si esprime soddisfazione nell’apprendere le prime indicazioni di merito decise dalla Giunta comunale.

«Si tratta di una delibera di Giunta- sostiene Fabio Barsottini, segretario del Pd di Empoli- che testimonia l’efficacia del percorso partecipativo degli scorsi mesi, ma soprattutto l’assunto che Empoli continua a essere una città che di fronte a una proposta di investimento non si tira indietro, ma al contrario stabilisce con metodo, trasparenza e determinazione le condizioni con cui andare avanti. Siamo pertanto soddisfatti di questa prima presa di posizione da parte della Giunta Mantellassi, che apre la discussione della Conferenza dei servizi con delle condizioni di merito che guardano ai bisogni di ammodernamento del patrimonio sportivo comunale, ma soprattutto- conclude Barsottini- offrono una prospettiva di sviluppo a lungo termine che riteniamo coerente con gli obiettivi della Città sulle due rive».

«Abbiamo apprezzato fin da subito il metodo scelto dal sindaco Mantellassi per attivare un processo di ascolto e confronto con tutti i cittadini empolesi -afferma Viola Rovai, capogruppo del Pd. Insieme a un aggiornamento costante del Consiglio comunale è stato un modo per affrontare adeguatamente la discussione in Conferenza dei servizi. Consapevoli del lavoro che il Sindaco dovrà continuare a svolgere nelle prossime settimane, i consiglieri del Pd continueranno a monitorare gli sviluppi del progetto allo scopo di affrontare, nell’interesse pubblico della città, il dibattito in Consiglio comunale».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa