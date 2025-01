L'Use Rosa Scotti paga ancora un brutto avvio

Un avvio di 2025 un po' altalenante per le ragazze di Use Rosa Scotti che incassano la seconda sconfitta esterna della stagione nella partita contro la prima del girone, Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno.

Se la gara sul campo della prima della classe voleva essere letta per capire come sta la squadra, la risposta può tutto sommato essere positiva. È vero che Galli rispetta il pronostico e porta a casa la vittoria per 76-64 ma le biancorosse non si arrendono mai e finiscono per pagare, come a Selargius, il brutto approccio alla partita. Il 22-10 della prima frazione spiega meglio di ogni cosa quanto detto, con la formazione di coach Garcia che tocca anche i venti punti di vantaggio. A quel punto la partita è tutta di rincorsa e le biancorosse non vanno oltre il meno 6 incassando così la seconda sconfitta esterna della stagione.

Cronaca del match

Galli parte 4-0 ed il primo canestro empolese è di Castellani: 4-3. Vente mette il 4-5 ma qui ecco che Galli spinge forte sul gas con un parziale di 10-0 a cui replica Tarkovicova, ottimo il suo rientro. Rossini firma il più 10 (17-7) ed al 10’ siamo 22-10, con coach Cioni costretto a tenere a riposo Antonini dopo la febbre dei giorni precedenti la partita. Dopo i colpi subiti, la Scotti prova a rientrare con Tarkovicova e Ndiaye (25-16), prima che Galli voli sul più 20 sul 40-20. Ancora la slovacca prova a metterci una toppa dando il via ad un parziale di 0-7 che manda le squadre al riposo sul 40-27. Al rientro in campo le valdarnesi mantengono il controllo della partita con le biancorosse che, solo nel finale, arrivano a meno di dieci punti di divario: 53-45 con Ianezic. Al 30’ il risultato è sul 54-45 e l’Use Rosa si gioca il tutto per tutto. Vente segna i primi punti dopo 2 minuti ed è ancora suo, poco dopo, il 56-49. A metà il punteggio è 62-52 e, dopo un canestro di Ruffini, le empolesi provano a fare paura a Galli quando Castellani firma il 69-62 a 3 minuti dalla sirena. Ci riprova Ianezic col 70-64 ma le energie sono agli sgoccioli e la capolista la chiude con un parziale di 6-0: 76-64.

Le formazioni e i dati della partita

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Rinaldi ne, Degiovanni 10, Rossini 11, Policari 11, Lazzaro, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 2, Cruz Ferreira 18, Amatori 9, Di Fine ne, De Cassan 5. All. Garcia Fernandez

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 20, Leghissa, Colognesi 4, Ruffini 2, Ianezic 7, Castellani 16, Ndiaye 3, Chelini, Casini, Antonini ne, Vente 12. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

Arbitri: Silvestri e Fornaro di Roma

Parziali: 22-10 (22-10), 40-27 (18-17), 54-45 (14-18), 76-64 (22-19)

