Rinnovata la convenzione tra Comune e Associazione Gemellaggi di Montespertoli

La Giunta Comunale di Montespertoli ha deliberato il rinnovo della convenzione con l'Associazione Gemellaggi Montespertoli e la convenzione è stata ufficialmente firmata questa mattina in Sala del Consiglio. Il rinnovo, valido per tre anni, ribadisce l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel promuovere e sostenere iniziative culturali, turistiche e sociali che rafforzino i legami tra Montespertoli e le città gemellate di Neustadt a. d. Aisch (Germania) ed Épernay (Francia). L'obiettivo comune è valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio attraverso il dialogo e lo scambio con le comunità gemellate. L'Associazione continuerà a coordinare attività come visite culturali, scambi giovanili e progetti di valorizzazione del territorio, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini di Montespertoli e delle città partner.

"Siamo orgogliosi di rinnovare questa convenzione con l'Associazione Gemellaggi Montespertoli, un partner fondamentale per la crescita del nostro territorio attraverso il dialogo internazionale. I gemellaggi rappresentano una straordinaria opportunità per costruire ponti tra culture, promuovere scambi significativi e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Nei prossimi tre anni lavoreremo fianco a fianco per realizzare progetti innovativi che coinvolgeranno giovani, associazioni e cittadini, rafforzando quel senso di comunità e amicizia che ci lega alle città gemellate. Montespertoli crede fermamente nell'importanza di questi legami e continuerà a investire energia e passione in iniziative che arricchiscano tutta la comunità”, dichiara l’Assessore ai gemellaggi e tradizioni popolari, Alessandra De Toffoli.

“Siamo soddisfatti per il rinnovo della convenzione tra la nostra Associazione e il Comune di Montespertoli. In questo atto c'è sia il riconoscimento del (buon) lavoro fatto sia lo sprone a fare sempre di più e meglio. La valorizzazione delle nostre eccellenze è la naturale conseguenza della ormai decennale amicizia che lega le comunità gemellate. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere coinvolgendo sempre più i giovani, anche con progetti a loro dedicati, che rappresentano il futuro delle nostre comunità e della nostra Associazione”. aggiunge il Presidente dell'Associazione Gemellaggi, Giuseppe Statello.

Novità e appuntamenti per il 2025 nei gemellaggi di Montespertoli

Una novità importante di quest'anno è la ripresa degli scambi culturali tra gli studenti delle scuole di Neustadt e Montespertoli. A maggio, gli studenti tedeschi visiteranno Montespertoli, mentre l'anno prossimo sarà il turno degli alunni montespertolesi di recarsi in Germania. Per il gemellaggio con Épernay, grazie alla collaborazione degli olivicoltori locali e dell'Università di Firenze, è stata organizzata una degustazione guidata di olio extravergine di oliva in Francia. A Montespertoli, invece, continueranno i corsi di avvicinamento allo champagne: uno gratuito per i professionisti del settore e uno aperto al pubblico.

Eventi in programma nel dettaglio

12 aprile

La delegazione di Montespertoli incontrerà il Comitato gemellaggi di Neustadt a Caldaro per la tradizionale riunione annuale. Questo incontro sarà utile per progettare e definire le attività del 2025.

12-19 maggio

Un gruppo di 30 studenti di Neustadt visiterà Montespertoli, incontrando i ragazzi delle terze medie. Per la prima volta, lo scambio scolastico avverrà in lingua inglese, favorendo un’interazione ancora più internazionale tra gli studenti.

4 luglio

A Épernay si celebrerà il decimo anniversario dell’inserimento dello Champagne nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (4 luglio 2015).

Le celebrazioni prevedono un grande evento a Champillon, nella regione della Marna, con ulteriori iniziative che continueranno per tutto l'anno. L'evento culminerà a dicembre con la spettacolare manifestazione “Habits de Lumières”, che illuminerà Épernay.

18-19 luglio

A Neustadt si terrà la tradizionale festa del vino, un evento che celebra la cultura e la produzione vinicola locale, coinvolgendo residenti e visitatori.

25-27 luglio

Heimatfest 2025 a Neustadt an der Aisch.

Questa tradizionale festa cittadina celebra l'identità locale con eventi culturali, culinari e musicali. L’edizione 2025 includerà il concerto inaugurale.

Cinema e concerti all'aperto nel cortile del castello e nella piazza del mercato, festa nel centro storico e una grande sfilata domenicale. Scuole, asili, associazioni e volontari saranno coinvolti, promuovendo la coesione comunitaria e valorizzando le tradizioni locali.

12-14 dicembre

Épernay ospiterà l’evento conclusivo dell’anno, “Habits de Lumières”, un’esplosione di luci, colori e festa per celebrare lo Champagne e chiudere il 2025 in grande stile.

L'Associazione Gemellaggi di Montespertoli è aperta alla partecipazione di chiunque desideri collaborare e portare il proprio contributo. Chiunque fosse interessato a partecipare o desideri ricevere ulteriori informazioni può contattare il 3382716480 o scrivere a montespertoligemellaggi@gmail.com

