Auto abbandonate, rimozione a Empoli. Scattano sanzioni e denunce

Sono 7 in totale i veicoli abbandonati rimossi nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - comando di Empoli. L'intervento tanto atteso ha riguardato 6 mezzi posteggiati da mesi in area pubblica in via del Castelluccio, uno invece abbandonato in piazza Guido Guerra.

IL DETTAGLIO - Le 6 auto dell'area del Castelluccio risultano da tempo vandalizzate, mancanti di ruote e di targhe. Per 5 di queste il Comune aveva emesso un'ordinanza che intimava ai proprietari la rimozione entro 10 giorni, pena la rimozione. Per il sesto invece si è proceduto alla confisca perché il veicolo non aveva la copertura assicurativa. Il mezzo posteggiato in piazza Guido Guerra invece era provvisto di targa polacca: la rimozione ha richiesto più tempo perché la polizia municipale ha dovuto avvisare le autorità polacche per emettere il provvedimento.

LE SANZIONI - Ai proprietari era stata notificata una prima sanzione da 1.600 euro per l'abbandono di rifiuti, a seguito della rimozione i titolari verranno denunciati penalmente per il reato ascritto all'articolo 255 del Testo Unico Ambientale. Per il veicolo confiscato perché senza copertura assicurativa, la polizia municipale sta proseguendo con le indagini.Il proprietario verrà denunciato penalmente per appropriazione indebita e danneggiamento di veicolo sotto sequestro, oltre a essere sanzionato per 2.500 per aver abraso il telaio nel tentativo di non farsi identificare. Tentativo non andato a buon fine in quanto la polizia municipale è riuscita lo stesso a individuare il numero di telaio e di conseguenza il proprietario del mezzo.

I PRECEDENTI - Nelle ultime settimane era stato sequestrato anche un altro veicolo in zona Santa Maria, in via Valsesia, da anni abbandonato in un parcheggio delle abitazioni Erp.

LE DICHIARAZIONI - "La piaga degli abbandoni di veicoli purtroppo è continua e costante - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, il Comune deve provvedere con le proprie forze e le proprie risorse a mantenere pulite aree in cui incivili continuano ad abbandonare veicoli. La burocrazia inoltre allunga i tempi, specialmente se ci sono di mezzo veicoli con targhe straniere. Per questo devo ringraziare il corpo di polizia municipale per l'impegno profuso finora".

"Un'auto abbandonata è un rifiuto speciale che danneggia l'ambiente e mette a rischio la sicurezza dei cittadini - commenta l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini -. Per questo abbandonare un'auto è un comportamento gravissimo, un reato perseguibile penalmente, che peraltro comporta alti costi a carico della collettività. Grazie alla nostra polizia municipale che è riuscita a snellire la procedura prevista per la rimozione delle carcasse delle auto, che è di per sé lunghissima e complicata".

"Manifesto completa soddisfazione per l'avvenuta rimozione delle auto in via del Castelluccio - commenta l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -. Un problema di natura ambientale e non solo che ci portiamo dietro ormai da troppo tempo. Ringrazio per questo gli uffici che hanno lavorato in sinergia con la polizia municipale e ringrazio l'assessora Torrini per il prezioso lavoro di coordinamento".

