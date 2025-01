"Documento informatico, Spid, Pec e intelligenza artificiale", il corso di Confprofessioni a Empoli

Un corso destinato ai professionisti per approfondire temi di notevole rilievo per gli studi professionali che si trovano a doversi confrontare con le normative.

"Documento informatico, Spid professionale e decadenza del valore Pec, conservazione a norma, intelligenza artificiale". È questo il titolo del corso organizzato da Confprofessioni Toscana in programma il 23 gennaio a Empoli presso la Banca di Cambiano 1884, in via Polidori 7. Inizio dei lavori alle ore 15. Il corso è accreditato per commercialisti e consulenti del lavoro.

Fonte: Ufficio stampa