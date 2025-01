Alcol, Cantini (FdI)contro l'ordinanza: "Limita l'esercizio alle attività commerciali"

Il coordinatore di Fratelli d'Italia Empoli, Isacco Cantini, prendendo atto delle recenti ordinanze del sindaco Mantellassi che impongono limitazioni e divieti sull'uso di alcol in alcune zone della città, restringendo gli orari di apertura di determinati locali, commenta dicendo che l'iniziativa "vuole andare, evidentemente, nella direzione di limitare il consumo e la vendita di alcol in aree specifiche di Empoli per impedirne l'uso da parte di chi è solito abusarne, si può ritenere una scelta politica finalizzata, in mancanza di altre strategie di controllo del territorio, a contrastare il degrado urbano e i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare un apparente paradosso nelle dichiarazioni e azioni della giunta PD a guida Mantellassi. Infatti, non molto tempo fa, la stessa maggioranza di centrosinistra criticava aspramente le modifiche al codice della strada volute dal Governo Meloni che puntano a contrastare l’abuso di alcol, con pene più severe per chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri alla guida. Ebbene, oggi, lo stesso centrosinistra, si dice favorevole a limitare la vendita e il consumo di alcol in determinate aree cittadine, riducendo l'orario di vendita di alcune attività commerciali".

"Se è giusto che le amministrazioni locali intervengano per tutelare la sicurezza e il decoro pubblico,- commenta Cantini - è altrettanto fondamentale che non vi siano contraddizioni nelle politiche adottate. In particolare, non si può ignorare che le leggi per combattere l’alcol alla guida, adottate dal Governo Meloni, sono pensate proprio per salvaguardare la vita e la sicurezza dei cittadini, così come la giunta Mantellassi, impedendo il libero esercizio di attività commerciali, vuole tutelare il decoro della città e la sicurezza urbana".

Isacco Cantini conclude auspicando che l’amministrazione comunale mantenga un approccio equilibrato ed efficiente nel fronteggiare le problematiche legate all’alcol e alla sicurezza urbana, senza lasciare spazio a contraddizioni che possano indebolire il lavoro delle istituzioni e delle forze di polizia, ma anzi rafforzandolo in un'ottica di sinergia tra entità locali e governo nazionale.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli - Ufficio Stampa

