Gli sparano alle gambe e lo abbandonano a un distributore, si indaga nelle Cerbaie di Fucecchio

Un uomo di trent'anni di origini marocchine è stato ferito ieri sera con tre colpi di arma da fuoco alle gambe e i fatti sarebbero avvenuti nelle Cerbaie di Fucecchio, anche se l'uomo è stato poi ritrovato a un distributore di carburanti a Chiesina Uzzanese.

Su questa ipotesi stanno lavorando i Carabinieri, dopo che l'uomo è stato soccorso dal 118, allertato dai familiari, intorno alle 23 di ieri sera, abbandonato al distributore.

L'uomo non è in pericolo di vita, ma si trova ricoverato all'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle tre pallottole dalle gambe.

Le Cerbaie a Fucecchio, sono luogo da tempo posto sotto osservazione delle forze dell'ordine in quanto ritrovo abituale di spacciatori e proprio in queste ore è stato comunicato il ritrovamento di una somma di denaro rivenuta durante un controllo del territorio. Ma tra il ritrovamento del denaro avvenuto recentemente e il ferimento dell'uomo, secondo quanto appreso dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni, non ci sarebbe al momento nessun collegamento.

