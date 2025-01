Monterappoli, modifiche temporanee al transito in via del Crudele per lavori alla rete del gas metano

In via del Crudele, a Monterappoli, dalle 8.00 del giorno 25 gennaio 2025 alle 18.00 del giorno 15 febbraio 2025, nel tratto dall’intersezione con via d’Ormicello all’intersezione con via Salaiola, saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito per consentire l’attività di lavori alla rete del gas metano.

Sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività, oltre ai residenti e frontisti. Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate