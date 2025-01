Barista derubato e picchiato da baby gang a Santa Croce

Gli hanno rubato delle sigarette, sono fuggiti. Lui li avrebbe rincorsi, sarebbe caduto. A quel punto i ladri lo avrebbero preso a calci mentre era a terra, ferendolo. Il fatto è successo a Santa Croce sull'Arno, a essere aggredito è stato un barista di via dei Mille, in zona scuole medie.

Il fatto, raccontato sui gruppi social di Santa Croce, sarebbe avvenuto una settimana fa circa e il bar sarebbe rimasto chiuso alcuni giorni. All'accaduto non ha fatto seguito, per ora, una formale denuncia ai carabinieri. Sembra che gli autori del gesto siano dei minorenni, tra quattordici e sedici anni.

Roberto Giannoni, sindaco santacrocese, si è recato dal barista: "Ho voluto portare il sostegno e la solidarietà mia e di tutta l'amministrazione comunale. So che le forze dell'ordine si sono subito attivate senza sottovalutare l'episodio. Spero, anzi sono sicuro, che si tratta di un evento per quanto brutto, isolato. Sono anche convinto che le istituzioni sanno come intervenire dal punto di vista educativo in questi casi”.

Notizie correlate