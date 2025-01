Cerbaie, Capecchi e Fantozzi (FdI): "Situazione radicata. Mancanza di un Cpr è un ostacolo"

"Purtroppo non ci sconvolge la notizia del ritrovamento di un uomo ferito con tre colpi di arma da fuoco la notte tra lunedì e martedì tra Altopascio e Chiesina Uzzanese e l’ipotesi che sia stato portato lì dopo una sparatoria avvenuta nel Bosco delle Cerbaie. Questo è solo l’ultimo episodio violento che si registra nel territorio.

La situazione della Foresta di Cerbaie e delle zone confinanti è sempre più grave, l’area è diventata ormai terra quasi off limits nonostante l’importantissimo sforzo fatto dalle forze dell’ordine per contrastare soprattutto lo spaccio di droga e l’importante impegno degli amministratori dei Comuni in cui si estende il Bosco. Inoltre, i frequentatori del 'bosco dello spaccio' alternano la loro presenza tra il Bosco e i Comuni della Valdinievole creando tutti i problemi di sicurezza e degrado che comportano questi personaggi. Il problema è che la situazione è così radicata da non poter essere risolta con un’unica maxi operazione per ragioni sociali e di ordine pubblico.

La questione sta assumendo rilevanza regionale e occorre che anche la Regione Toscana ne prenda coscienza pensando anche a un piano per gestire i necessari interventi dal punto di vista operativo e sociale. La mancanza di un Cpr in Toscana è sicuramente un ostacolo ad operazioni su vasta scala che occorrerebbero alle Cerbaie a causa dell'alto numero di stranieri che verrebbero arrestati e in molti casi sarebbero passibili di espulsione dal territorio italiano. Inoltre un Cpr - con un adeguato numero di nuovi agenti dedicati proprio al Centro - rimetterebbe a disposizione dei territori le risorse umane che oggi sono impiegate nell’accompagnamento degli stranieri presso i Centri di rimpatrio delle altre Regioni. Anche per risolvere situazioni come quella delle Cerbaie siamo convinti che la Toscana dovrebbe aprire un Cpr.

La sicurezza è una priorità per noi e il Governo Meloni così come confermano i provvedimenti che sta prendendo, è infatti in via di approvazione al Senato il decreto sicurezza" lo dicono il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Vittorio Fantozzi e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi.

