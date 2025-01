Cerbaie, FdI Fucecchio: "Convocare il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica"

Il gruppo comunale di Fratelli d'Italia Fucecchio, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave episodio criminale avvenuto nella zona delle Cerbaie, dove un uomo di origine marocchina è stato ferito alle gambe con tre colpi di arma da fuoco e poi trasportato presso un distributore di benzina in località Capanna (Chiesina Uzzanese). Questo fatto rappresenta una drammatica conferma del preoccupante salto di qualità che caratterizza i fenomeni malavitosi che da anni affliggono quest'area, ormai nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per una criminalità sempre più radicata. Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini, la situazione non solo non è migliorata, ma sembra aggravarsi, toccando vette sempre più preoccupanti per la serenità della comunità locale.

Le Cerbaie sono ormai diventate il simbolo di una politica di sicurezza locale inefficace, incapace di rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio. E se l’asticella delle manifestazioni criminali si alza fino al punto di coinvolgere violenze da armi da fuoco, e attacchi alle persone (sia pure in una presumibile logica di scontro tra bande) la paura diventa enorme. È indispensabile che il sindaco di Fucecchio, in qualità di massima autorità locale, si assuma la responsabilità politica di agire con la massima fermezza. Non si tratta solo di un problema di ordine pubblico, ma di un nodo politico che richiede risposte chiare e strategie condivise tra amministrazione comunale, Prefettura e forze dell’ordine.

Fratelli d’Italia chiede al sindaco di tornare a promuovere con la massima urgenza la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il Prefetto di Firenze. È il momento di individuare interventi straordinari e concreti: come il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine, il monitoraggio capillare della zona e l’adozione di misure repressive mirate contro la criminalità organizzata e lo spaccio (volte a colpire tanto l’offerta quanto la domanda di sostanze stupefacenti). Riteniamo inoltre necessario un piano di riqualificazione delle Cerbaie, che affronti le cause profonde del degrado ambientale. Se è vero – come ripetono spesso i rappresentanti della maggioranza locale – che la sicurezza non può essere garantita solo con un approccio repressivo, allora servono investimenti reali in progetti di inclusione, educazione e prevenzione (a partire dalla cultura del No alla droga e allo sballo) e misure di interventi concreti sul territorio per restituire dignità e vivibilità a questa zona a partire dalla cura degli spazi e dalla tangibile presenza delle istituzioni. Non è più accettabile che i cittadini di Fucecchio vivano nella paura e che episodi di tale gravità vengano affrontati senza risposte adeguate, quasi abituandoci a tale inquietante stato di cose. Fratelli d'Italia ribadisce il proprio impegno nel rappresentare le istanze della comunità e nel sollecitare azioni concrete e immediate da parte delle istituzioni.

Fonte: Fratelli d'Italia Fucecchio

