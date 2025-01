Incendio in appartamento al settimo piano a Firenze

I Vigili del fuoco di Fi-ovest sono intervenuti questa mattina alle ore 10:50 nel comune di Firenze, in Via del Cavallaccio, per un incendio che ha interessato un appartamento situato al settimo piano di un condominio di nove piani. L’incendio ha coinvolto del materiale presente sul terrazzo, ma grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, il fuoco non si è propagato all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, non ci sono persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenuti una squadra, l’autoscala, il carro aria e il funzionario di servizio.

