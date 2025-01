Rubava nei veicoli in sosta, carabinieri di Altopascio identificano un 53enne

Domenica mattina, i Carabinieri della Stazione di Altopascio hanno applicato una misura cautelare nei confronti di un uomo di 53 anni, residente ad Altopascio, con obbligo di dimora nel comune e divieto di uscire di casa tra le ore 21:00 e le 06:00. L’uomo, disoccupato e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato identificato come responsabile di diversi furti su veicoli in sosta, grazie a un’indagine durata circa quattro mesi.

Gli episodi accertati riguardano:

Furto su Fiat Punto (7 agosto) in via del Valico di Altopascio. L'uomo avrebbe rubato un portafoglio contenente una carta bancomat, documenti personali e 70 euro in contanti. Subito dopo, avrebbe effettuato tre prelievi di 250 euro ciascuno utilizzando la carta della vittima.

Furto su Mercedes Vito (4 ottobre) in località Ponte ai Pini di Altopascio. L'uomo avrebbe sottratto due valigette contenenti attrezzature elettroniche per la diagnostica in meccatronica, del valore complessivo di circa 5.000 euro.

Furto su Fiat 600 (9 ottobre) in via Roma ad Altopascio. L'uomo avrebbe rubato una borsa con documenti personali e 450 euro in contanti.

I Carabinieri hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadina e di alcune attività commerciali, combinandole con appostamenti e pedinamenti. Questo lavoro ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca per furto aggravato e utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

Notizie correlate