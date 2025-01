Leggerissimo: "Electra" di Violetta Bellocchio

Violetta Bellocchio torna a scrivere e a pubblicare. Torna a farlo col suo nome, perlomeno. È uscito per Il Saggiatore il romanzo-memoir 'Electra', la storia degli ultimi anni della sua vita. Poco prima della pandemia, Bellocchio è vittima di un abuso. Decide di sparire, di dissolvere la propria identità. Ne crea un'altra, Barbara Genova, e questa donna apparentemente sconosciuta pubblica in inglese per due anni. Poi però Barbara Genova 'spinge' Violetta Bellocchio a tornare alla luce.

È una forte introspezione nel dolore, ma scritta con la razionalità e la forza evocatrice di una scrittrice che già in passato ha dato prova di essere una delle migliori in Italia. Non è un libro facile, semmai ne esistano, è però un libro che spiazza, sia per come tratta certi temi - senza retorica, finalmente, senza usare dannose e trite frasi fatte - sia per come si evolve la vicenda personale di Bellocchio.

E poi bisogna saper scrivere e Bellocchio sa scrivere bene, benissimo. Unisce momenti lirici e più bassi, crea montagne russe spettacolari nella costruzione dei periodi, scavalca spesso la prospettiva della prima persona per vedere e vedersi da fuori. E in chi legge tutto questo crea un insieme di sensazioni che coprono un arco emotivo larghissimo e che rimane addosso, sembra impregnare le mani e gli abiti pure dopo aver chiuso il libro.

Titolo: Electra

Autrice: Violetta Bellocchio

Casa editrice: Il Saggiatore

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 368

Prezzo di copertina: 18 euro

