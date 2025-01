Palazzo Leggenda, la festa del primo compleanno tra narrazioni, stupore e meraviglia

Palazzo Leggenda si sta preparando a spegnere la sua prima candelina: tutto pronto per sabato 25 gennaio 2025, dalle 9.30. Una giornata speciale, ricca di emozioni, divertimento, meraviglia, sorprese, momenti indimenticabili e tanta creatività.

Saranno 'Le arance d’oro', le 'Torte d’autore: crea la tua opera golosa', il selfie station, l’angolo dei desideri a far da protagonisti insieme a grandi e piccini che vivono dalla sua nascita, un luogo di incontri magici e scoperte con le tante attività proposte ogni mese. Perché Palazzo Leggenda è il luogo dove i sogni prendono vita.

Per partecipare alle letture e ai laboratori (adatti a bambine e bambini dai 3 anni di età) è consigliata la prenotazione da effettuare al numero telefonico 0571 757873, oppure inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Il programma

La Valigia Blu proporrà 'Le arance d’oro', narrazioni su tre orari (alle 10, alle 16 e alle 17). Sarà un bellissimo viaggio fra speranze, attese, delusioni e vittorie. Seguiranno poi, le 'Torte d’autore: crea la tua opera golosa': un laboratorio creativo (ore 9.30 – 11.30 – 16 – 17); ci sarà il selfie station per immortalare i momenti indimenticabili e l’angolo dei desideri per la ‘tua’ biblioteca del cuore. Ma non sarebbe una festa di compleanno senza spegnere la candelina: alle 18 tutti insieme a soffiare e a esprimere i propri desideri.

Gli altri appuntamenti

Sabato 25 gennaio, alle 10, tornerà il Gruppo di lettura #Preferireidino della Fucini, nei locali della biblioteca comunale in via Cavour. Il libro che sarà raccontato è 'Tentativi di botanica degli affetti' scritto da Beatrice Masini. Per entrare a far parte del gruppo, basta contattare l'associazione 'Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini' di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Tutto il programma fino a fine mese è disponibile tramite questo link

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate