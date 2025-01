Trovato con droga e un machete, arrestato 22enne

I carabinieri di Migliarino Pisano hanno arrestato un 22enne extracomunitario, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti a offendere. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, durante la quale i militari hanno individuato il giovane e deciso di sottoporlo a verifica.

Nel corso del controllo, il 22enne è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 19 grammi di cocaina, 133 euro in contanti – probabilmente provento dell’attività di spaccio – e un machete lungo 50 centimetri. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati e presi in carico dall’Ufficio Corpi di Reato.

L’operazione dimostra l’attenzione e la professionalità delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa, in attesa del rito direttissimo. Durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

