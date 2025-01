A Cerreto Guidi 3,2 milioni per una nuova scuola dell’infanzia e 1,8 per il dissesto di Via Ripa

Cerreto Guidi avrà una nuova scuola dell’infanzia. Nascerà in Via Ildebrandino, prospiciente alla scuola primaria anch’essa di recente realizzazione, per un costo di 3.150.000 euro.

“Stiamo facendo il possibile per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio edilizio scolastico- ha dichiarato il Sindaco Simona Rossetti incontrando i giornalisti- ma arriva il momento in cui servono nuovi edifici. L’attuale scuola dell’infanzia di Cerreto fatica a rispondere alle mutate esigenze numeriche e strutturali. Per questo, fatta la scuola primaria, progettammo anche quella per l’infanzia per un costo di 2 milioni di euro. Quel progetto che ottenne un finanziamento, venne però rallentato dal rincaro dei prezzi e dagli adeguamenti del caso, tanto da rendere necessario un ulteriore investimento per colmare la parte mancante dei fondi. Ringrazio la Regione Toscana e il presidente Eugenio Giani per l’impegno compiuto per recuperare il milione di euro necessario, evitando così l’accensione di un mutuo che avrebbe gravato sulle tasse dei cittadini. Sono orgogliosa che a compimento di un percorso lungo e faticoso, reso possibile dallo sforzo compiuto insieme all’area tecnica, si possa concretizzare un progetto che consegnerà a Cerreto Guidi una scuola di alte qualità tecniche ed innovative. La nuova scuola metterà insieme l’innovazione tecnologica con una capacità educativa corrispondente al mondo di oggi”.

Come ricordato dall’Arch. Lorenzo Ricciarelli dirigente dell’area tecnica, il progetto, pur concepito qualche anno fa, resta assolutamente valido dopo gli avvenuti aggiornamenti legati alle sopraggiunte esigenze energetiche, impiantistiche e strutturali.

La scuola che ricalcherà progettualmente l’edificio della primaria inaugurato nel 2020, sarà completamente in legno con notevoli capacità prestazionali dal punto di vista energetico.

La procedura d’appalto è conclusa ed è stato così capitalizzato il finanziamento concesso dalla Regione Toscana. Ora si tratta di avviare l’esecuzione del contratto e la cantierizzazione e di concretizzare un cammino lungo e faticoso portato avanti negli anni con l’obiettivo di avere nel 2026 la nuova scuola che ospiterà circa 90 bambini più il corpo docente.

C’è un filo rosso che unisce la procedura di gara per la nuova scuola dell’infanzia in zona Caracosta, con l’intervento di messa in sicurezza del versante di Via Ripa di cui il Sindaco ha parlato nell’incontro con la stampa. Entrambi, infatti, hanno beneficiato della stessa linea di finanziamento Fsc della Comunità europea che transitando attraverso la Regione Toscana, erano sottoposti al vincolo della conclusione della gara entro il 31 dicembre 2024. Gli uffici, in una corsa contro il tempo, sono riusciti a rispettare le scadenze per usufruire dei preziosi finanziamenti.

“Con l’intervento su Via Ripa- ha sottolineato il Sindaco- si investe su cose che non si notano esternamente, ma che risultano fondamentali per la sicurezza. Mi preme ribadire la fatica del percorso che nasce da un indirizzo politico compiuto da questa Amministrazione comunale quando della sicurezza del territorio si parlava solo in presenza di gravi accadimenti. Con Via Ripa è stato fatto uno sforzo progettuale notevole e se oggi siamo arrivati alla contrattualizzazione dei lavori, è perché la scelta politica è stata accompagnata dall’impegno dell’area tecnica che ringrazio per aver dato seguito a processi lunghi e complessi”.

Come indicato dall’Arch. Lorenzo Ricciarelli si è trattato di un cammino articolato con la scelta di ridurre ad un’unica procedura, l’affidamento di tre lotti distinti. Le procedure di gara si sono concluse, e le opere, che partiranno a breve, sono state aggiudicate per un costo complessivo di 1.800.000 euro al Consorzio stabile di Genova, abituato da anni ad intervenire in queste difficili situazioni.

I lavori che prevedono la bonifica e il consolidamento dell’area, aggiungendosi a quelli per la frana di Via Ildebrandino, danno una svolta decisiva per la messa in sicurezza del territorio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa