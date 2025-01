Incidente a Ponte a Egola: con l'auto finisce contro un albero

Un incidente è avvenuto nel comune di San Miniato alle prime ore di stamattina, giovedì 23 gennaio, circa dopo le 7. Sulla Tosco Romagnola tra le frazioni di Ponte a Egola e San Romano è rimasta ferita una donna di sessantatré anni.

Ancora ignota la dinamica del sinistro. Si sa che per cause ancora da chiarire la donna, alla guida della sua auto, è uscita fuori strada ed è finita contro un albero.

La donna è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118 e soccorsa in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i rilevamenti, a causa del sinistro, la strada è rimasta chiusa per qualche minuto.

Notizie correlate