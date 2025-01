Ko amaro per le ragazze del Basket Castelfiorentino, che si arrendono in casa di una delle dirette concorrenti. Il Gea Basketball fa valere il fattore campo e ribalta il -5 del match di andata chiudendo la pratica sul 62-57. Il tutto nella gara che segna il ritorno in gialloblu di Gloria Calugi, rientrata a Castelfiorentino dopo l’esperienza al piano di sopra in maglia B.F. Pontedera.

Come da pronostico, gara in equilibrio per tutti i quaranta minuti, con le squadre che si alternano al comando. Dopo il mini break locale che permette a Grosseto di chiudere il primo quarto sul 22-17, la reazione castellana nella seconda frazione ribalta l’inerzia e manda le squadre al riposo lungo con le gialloblu in controllo: 33-34. Nella ripresa si procede sul punto a punto, tanto che alla terza sirena il tabellone segna perfetta parità (47-47) ma nella volata finale, quando si decide la sfida, Grosseto si mostra più solida e concreta e si prende i due punti.

Prossimo impegno mercoledì 29 gennaio alle 21:15 sul campo della Pallacanestro Femminile Firenze.

GEA BASKETBALL – BASKET CASTELFIORENTINO 62-57

Tabellino: Banchelli 10, Bandinelli 9, Lucchesi 7, Bellantoni 11, Caparrini 8, D’Ambrosio 3, Ancillotti 5, Baldinotti 2, Calugi 2, Moustakalle, De Felice, Canepa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 22-17, 33-34 (11-17), 47-47 (14-13), 62-57 (15-10)

Arbitro: Zucchini di Grosseto.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

