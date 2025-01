Nel nodo ferroviario di Firenze, la circolazione dei treni è rallentata dalle 19 a causa della presenza di persone non autorizzate vicino ai binari tra Firenze Statuto e Firenze Campo Marte. Per precauzione, la velocità dei convogli è stata ridotta. Le forze dell’ordine sono intervenute per ripristinare la normale viabilità ferroviaria.

