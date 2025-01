Staffoli, il punto di Pieracci: "Confronto continuo coi cittadini"

Dopo poco più di sei mesi dall'insediamento dell'amministrazione Giannoni, il consigliere comunale di Staffoli, Matteo Pieracci prova a fare un bilancio di quello che è stato fatto nella frazione.

“Amministrare significa saper scegliere. In un contesto dove le risorse non sono infinite e le necessità del territorio sono molteplici, il compito di un amministratore pubblico è quello di valutare attentamente le priorità”.

“La sistemazione e messa in sicurezza – continua Pieracci - dei due ponti di via dei Confini e via Molino di Turo è stata una delle prime richieste presentate al sindaco e sono soddisfatto del risultato ottenuto. Questi due ponti rappresentano un asse importante per la viabilità della frazione Staffoli, pur essendo strade secondarie e di campagna, costituiscono collegamenti essenziali per tutti”.

“Grazie al confronto continuo con gli abitanti, - racconta il consigliere di Staffoli - alla preziosa collaborazione con i colleghi Simona Pratesi e Amedeo Della Maggiore e alla presenza sul territorio, sono stati e saranno realizzati diversi interventi pubblici, dalla manutenzione del verde, a opere per migliorare la sicurezza stradale nel centro della frazione. Stiamo cercando di migliorare il servizio del distaccamento comunale per agevolare la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone anziane, mentre è un impegno prioritario sviluppare strategie concrete per garantire la sicurezza del territorio”.

“Con il sindaco Giannoni – spiega Pieracci – noi consiglieri della frazione, fin da subito abbiamo condiviso una metodologia di lavoro: non sempre gli interventi più urgenti sono quelli più evidenti agli occhi dei cittadini. Il nostro dovere è guardare oltre l'immediato, programmando opere che garantiscano la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture nel lungo periodo. La frazione negli ultimi anni non ha ricevuto l'attenzione che merita, ma oggi, grazie al dialogo costante con il primo cittadino Giannoni, stiamo lavorando attivamente, sia sulle criticità esistenti che sulla pianificazione di nuove opere pubbliche. Il nostro obiettivo è ridare alla frazione la giusta importanza”.

“Ringraziando Roberto Giannoni – dice Pieracci - per la sua disponibilità e attenzione verso le esigenze della nostra comunità. Il rapporto di fiducia e collaborazione instaurato mi rende dice che in futuro a Staffoli realizzeremo molti progetti”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno