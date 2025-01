A Empoli proseguono gli interventi di manutenzione delle strutture nei parchi

La cura e il decoro delle aree a verde e delle strutture ludiche per i più piccoli in centro e nelle frazioni soprattutto, rappresentano un lavoro costante e quotidiano che l’amministrazione comunale ha scelto di portare avanti. Ogni anno vengono stanziate risorse importanti per abbellire e rendere ancora più attrattivi i giardini pubblici e i parchi cittadini.

"Con la variazione di bilancio del 29 luglio 2024 avevamo stanziato 250 mila euro per i giochi nuovi nei parchi – spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. Ciò non significa che il patrimonio esistente, che è molto e diffuso nelle frazioni e nei quartieri, debba essere trascurato. Gli uffici tecnici, che ringrazio, sono impegnati in manutenzioni quotidiane ai beni pubblici e c'è un'attenzione speciale per i giochini, che sono usati dalle famiglie di Empoli e dei territori limitrofi. C'è molto lavoro da fare ma il cronoprogramma è serrato per cercare di esaudire tutte le richieste nel minor tempo possibile".

Gli interventi che sono stati realizzati in questi mesi hanno interessato alcune frazioni, anche nel mese di dicembre, con il periodo delle festività alle porte. Il lavoro del personale del servizio manutenzioni del Comune non si è fermato ed è stato molto proficuo: sono state effettuate riparazioni e sistemazioni di alcuni giochi usurati secondo il cronoprogramma. Non solo. È già in partenza una tabella di marcia successiva che porterà, nei prossimi mesi, nuovi giochi in alcune aree di frazione.

“Parallelamente alla progettazione delle nuove aree gioco di Pagnana, Santa Maria, Brusciana e Marcignana, abbiamo provveduto a eseguire una serie di interventi di manutenzione a strutture ludiche esistenti in varie zone del nostro territorio – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Empoli, Simone Falorni -. Il tutto muovendosi da segnalazioni pervenute all'ente, nonché da controlli effettivi in loco da parte dei tecnici comunali. Abbiamo spaziato dal centro, come ad esempio piazza Matteotti, ad aree gioco di varie frazioni (Monterappoli, Fontanella, Santa Maria, ecc.). E non è ancora finita, perché gli addetti ai lavori dovranno intervenire a breve pure sui giochi di Villanuova e del parco di Cascine/Carraia in Via Meucci, per ulteriori riparazioni e sostituzioni delle attrezzature esistenti. Chiediamo pertanto ancora un po' di pazienza a coloro che usufruiscono di tali giochi, e ai cittadini in generale di continuare a segnalare danneggiamenti e criticità nell'intento di aiutarci ad avere il più possibile sotto controllo le condizioni delle aree ludiche, per garantire al meglio la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini”.

Ma andiamo per gradi. Scorrendo il programma delle riparazioni eseguite, si segnalano lo scivolo di piazza Matteotti che è tornato a nuova vita grazie a un intervento con un altro compatibile proveniente da una struttura in corso di dismissione; nel parco di Ponte a Elsa, in via Osteria Bianca, è stata eseguita la sostituzione di due oblò a sfera con due a lavagna; a Santa Maria in via Guicciardini è stata sostituita un’altalena, con recupero dei seggiolini, nuova pavimentazione ed è stato carteggiato e tinteggiato il gioco torretta esistente; a Pontorme, nel giardino in via Giro delle Mura è stata riparata un’altalena a cesto.

Ci spostiamo a Monterappoli, nel giardino pubblico dove è stata sostituita un’altalena con una nuova a due posti con relativa pavimentazione e un gioco sagoma a molla e a breve arriverà anche un tavolo da pic nic. A Fontanella, in via Mentana, è stato sostituito un’altalena a cesto con uno compatibile. In via Ghiberti, case Fanfani, a Santa Maria è stato sostituito un seggiolino dell’altalena e rimosso un dondolo.

Nelle prossime settimane, condizioni metereologiche permettendo, sono in programma la riparazione del cesto altalena nel giardino di Villanuova e in via Meucci, nel parco, la sostituzione del ponte tibetano. Al termine di queste ultime manutenzioni, questa grande fase di lavori di riparazione sarà definitivamente conclusa.

NEI PROSSIMI MESI – A febbraio sono in arrivo altri giochi: nel giardino a Pagnana sono stati smontati e smaltiti i giochi usurati che saranno sostituiti con alcuni nuovi e in arrivo anche una attrezzatura fitness ‘basic’; in via Pio La Torre, sarà realizzata una grande area gioco con un castello scivolo, un tavolo da pic nic, un’altalena cesto e attrezzature fitness.

Nuove installazioni di giochi anche a Marcignana dove verranno sostituiti i giochi esistenti con giochi dinamici per arrampicate, un castello scivolo e un’altalena. A Brusciana, nel giardino di via Senese, un’altalena cesto e una struttura per arrampicata; via Vasari, via Ghiberti, Case Fanfani, Santa Maria, un’area gioco nuova con uno scivolo, arrampicata, un’altalena e un gioco a molla.