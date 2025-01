Aumento dei canoni di locazione in Toscana: l'analisi del Gruppo Tecnocasa

Le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa registrano un continuo aumento dei canoni di locazione: +3,9% per i monolocali, +4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali nella prima parte del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023.

I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città, ma in modo particolare a Bari, Bologna e Roma.

Arezzo città

Ad Arezzo città, per un monolocale, si spende in media 450 euro nelle località di Ceciliano e Saione. Sempre nelle stesse due località, i bilocali si attestano attorno ai 500 euro, mentre i trilocali partono dai 550 euro a Saione fino ai 600 euro a Ceciliano.

Firenze città

A Firenze, i prezzi aumentano notevolmente, soprattutto per i locali in pieno centro. Nelle zone di San Gallo e San Marco, i monolocali partono dai 900 euro, con i bilocali che arrivano fino a 1100 euro e i trilocali a 1300 euro. Nelle zone appena fuori dal centro, i valori rimangono comunque elevati, con prezzi che si aggirano attorno ai 500 euro per i monolocali, fino a 700 euro per i bilocali, raggiungendo cifre attorno agli 800-1000 euro per i trilocali (fino ai 1200 euro).

Firenze Provincia

Nella provincia, la situazione cambia notevolmente, con bilocali che partono dai 300-350 euro a Borgo San Lorenzo e nella periferia di Empoli, fino a un massimo di 600 euro a Sesto Fiorentino. Il prezzo medio per i bilocali non supera i 700 euro, partendo da 400 euro a Borgo San Lorenzo e 450 nella periferia empolese. Per un trilocale, invece, le due zone già citate si confermano le più economiche: 400 euro a Borgo e 450 euro a Empoli periferia. Il picco si raggiunge a Sesto Fiorentino con 800 euro, mentre Bagno a Ripoli e Scandicci toccano i 850 euro.

Grosseto Provincia

A Grosseto la situazione è abbastanza bilanciata: monolocali a partire dai 300 euro fino a un massimo di 500 in centro a Follonica. I bilocali partono dai 400 euro fino ai 700 sempre nel centro di Follonica. I trilocali, non superano gli 800 euro, partendo da un minimo di 500 nella zona Follonica-Senzuno.

Livorno città

I prezzi dei monolocali a San Marco, zona centrale, si aggirano intorno ai 400-500 euro, con i bilocali che salgono a circa 500-550 euro e i trilocali che toccano i 650 euro. La zona semi-centrale di Sorgenti presenta una leggera differenza, con monolocali a 500 euro, bilocali a 550 euro e trilocali a 600 euro, mantenendosi comunque in una fascia di prezzo relativamente alta.

Livorno provincia

A Collesalvetti, sia in zona centrale che periferica, i prezzi si allineano, con monolocali a 450 euro, bilocali a 550 euro e trilocali a 600 euro, mantenendo una coerenza di prezzo in tutta la provincia.

Lucca provincia

Ad Altopascio, la zona semi-centrale presenta una discreta convenienza con monolocali non disponibili, ma con bilocali a 450 euro e trilocali a 500 euro.

Massa città

I prezzi a Massa sono decisamente competitivi, con monolocali chesi aggirano sui 450 euro, bilocali sui 600 euro e trilocali sui 650 euro, mantenendo una certa uniformità tra le diverse tipologie. La zona di Marina di Massa risulta più cara, con i monolocali a 500 euro, i bilocali a 600 euro e i trilocali a 700 euro.

Carrara città

A Carrara, i prezzi sono contenuti, con monolocali a 450 euro, bilocali a 550 euro e trilocali a 650 euro..

Massa-Carrara provincia

In provincia, la frazione Magra si presenta come la più conveniente, con monolocali non disponibili e bilocali a 350 euro, mentre i trilocali rimangono nella fascia dei 450 euro.

Pisa città

A Pisa, i prezzi sono in forte aumento, soprattutto nelle zone centrali. A Barbaricina, il monolocale parte da 500 euro, i bilocali da 600 euro e i trilocali arrivano fino a 700 euro. Zone come Porta Fiorentina e San Giusto, più distanti dal centro, evidenziano un incremento significativo di prezzo per i bilocali e trilocali, con prezzi che arrivano fino a 800-900 euro.

Pisa provincia

Le zone periferiche di Cascina, Pontedera e San Miniato presentano prezzi più contenuti rispetto al centro città, con monolocali che vanno dai 300 ai 450 euro, bilocali dai 450 ai 600 euro e trilocali che non superano i 700-800 euro.

Pistoia città

A Pistoia, le zone centrali come il Centro Storico vedono prezzi medi che si aggirano sui 450 euro per i monolocali, 550 euro per i bilocali e 650 euro per i trilocali. Le zone più periferiche come la Zona Sud offrono prezzi più bassi, con monolocali a 350 euro, bilocali a 500 euro e trilocali a 600 euro.

Pistoia provincia

In provincia, Agliana si distingue per una fascia di prezzo accessibile con monolocali a 450 euro, bilocali a 600 euro e trilocali a 700 euro. Zone come Monsummano Terme e Quarrata mantengono una coerenza con prezzi che si aggirano sui 450 euro per i monolocali e 500-600 euro per i bilocali.

Prato città

A Prato, i prezzi sono decisamente più alti rispetto alle altre zone toscane, con monolocali a partire da 500 euro, bilocali da 550 euro e trilocali che toccano anche i 700-900 euro nelle zone centrali come il Centro e Figline.

Prato provincia

In provincia, Montemurlo e Poggio a Caiano si distinguono per una fascia di prezzo che parte dai 450-500 euro per monolocali e bilocali, con trilocali che arrivano a 700 euro nelle zone più richieste.

Fonte: Gruppo Tecnocasa - Ufficio Stampa

