Investita da uno scooter, muore a pochi metri da casa

È morta a ottantotto anni dopo esser stata investita da uno scooter. Carolina Papucci è mancata nella serata di ieri, giovedì 23, mentre cercava di attraversare la strada a Cascine di Buti. Ancora non erano scoccate le 19.

La donna era davanti a casa in via Sarzanese Valdera. Un uomo di sessantasei anni, originario di Cascina, passava di lì in scooter: non è ancora chiara la dinamica, ma per motivi da chiarire l'uomo ha centrato Papucci. La donna è stata sbalzata, così come il conducente delle due ruote.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 oltre alla municipale. I soccorritori hanno provato a rianimare Papucci, ma senza successo. Sul luogo era presente anche il figlio della vittima.

