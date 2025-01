Con gli Angeli del Bello torna l’appuntamento con il CamminPulendo a Firenze

Domani, 25 gennaio, in occasione del Welcome Day agli studenti americani della Fairfield University, ripartono gli appuntamenti con il “Camminpulendo” di dantesca memoria degli Angeli del Bello di Firenze. Ormai da anni, infatti, il benvenuto agli studenti che inizieranno la loro esperienza di studio all'estero a partire dal semestre primaverile avviene in sinergia con i volontari della ONLUS fiorentina. La collaborazione tra la Fondazione Angeli del Bello, che promuove la tutela del decoro urbano e la partecipazione civica, e le università americane rappresenta dal 2014 un'opportunità per l'internazionalizzazione e lo scambio culturale. Nel tempo sono stati organizzati più di 30 eventi coinvolgendo una media di 100 persone ogni volta, che si sono “avvicinate” a Firenze prendendosene cura; le principali attività svolte dai ragazzi partecipanti, infatti, sono la cura del verde di parchi e giardini e raccolta di micro-rifiuti per piazze e strade.

Il Welcome Day, aperto come sempre a tutta la cittadinanza che vorrà intervenire, è organizzato per domani, sabato 25 gennaio 2025, a partire dalle ore 10, e per la prima volta si svolgerà in simultanea in tre luoghi differenti: Lungarno del Tempio, Santa Croce e Piazza della Signoria. Tre luoghi simbolo dove tre gruppi di oltre 30 ragazzi raccoglieranno i micro-rifiuti abbandonati contribuendo a ripristinare il decoro urbano.

Alla giornata parteciperà per la prima volta anche la Fondazione ESN Italia, la rete italiana di Associazioni universitarie facenti parte dell'Erasmus Student Network International, nata nel 1994 per promuovere un servizio di informazione e sostegno fornito volontariamente da studenti, e diretto a studenti stranieri ospiti in Italia.

«I nostri “cammin pulendo” sono da sempre occasioni per evidenziare come le azioni più semplici sono importanti per il decoro della propria città, quanto l’integrazione e la “squadra” con la volontà di intervenire è fondamentale sopra ogni cosa, ogni problema, ogni difficoltà - ha commentato il Presidente della Fondazione che conta solo nel capoluogo toscano oltre 3.500 iscritti, Giorgio Moretti -. Solo nello scorso anno, oltre 30 gruppi di volontari si sono presi cura di 3 parchi monumenti cittadini e sono stati organizzati più di 10 interventi al mese di Camminpulendo a Firenze per promuovere valori fondamentali come il rispetto per il luogo in cui si vive. Grazie davvero a tutti coloro che parteciperanno domani e nel corso di questo nuovo anno!»

Informando che gli eventi saranno annullati in caso di maltempo, l’appuntamento per tutti domani dalle ore 10 nei punti di ritrovo: Chiosco del Lungarno del Tempio, p.zza Santa Croce e p.zza Signoria.

Fonte: Ufficio Stampa