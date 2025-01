Corniola, Cascine e Carraia: il verde e i parcheggi al centro del Piano Frazioni

Tre quartieri e frazioni di Empoli riassunti in un unico appuntamento durante la giunta comunale di mercoledì 22 gennaio scorso. Seguendo il Piano delle Frazioni e dei Quartieri, il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta sono stati in visita al circolo Arci di Corniola per parlare di Cascine, Carraia e Corniola. I tre luoghi di Empoli hanno a disposizione molte infrastrutture e molto verde, ed è proprio su questi temi che si è concentrata la pianificazione degli atti dei prossimi anni.

LE DICHIARAZIONI - "Dopo Monterappoli - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - siamo 'scesi' a Corniola, Cascine e Carraia per pianificare gli interventi di cui frazioni e quartieri hanno bisogno. Si passa dall'area più verde di Corniola fino a quelle più residenziali di Cascine e alcune aree artigianali su Carraia: ognuna ha dei bisogni importanti per la vivibilità di queste zone di residenza e di lavoro. Torneremo a Corniola per intitolare il parco a Pietro Ristori, un grande politico del Novecento che Empoli ha avuto la fortuna di conoscere, torneremo a Cascine e Carraia per la sistemazione di parchi e strade".

"L'amministrazione - afferma l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni - ha già effettuato degli interventi di manutenzione stradale in due arterie importanti di queste frazioni, come via Vico e via Carraia, con interventi mirati di asfaltatura nei punti più critici del manto stradale. Per quanto concerne le aree verdi, sono in previsione una riqualificazione totale del parco di via Volta, al momento sprovvisto di giochi e attrezzature, nonché un intervento di manutenzione importante al parco di Corniola. Mentre per l'area verde di via Meucci, a breve verranno sistemati i giochini esistenti, sarà posizionata una rastrelliera per biciclette ed è allo studio un ripensamento degli spazi, guardando anche a eventuali spazi dedicati allo sport".

I PUNTI DI INTERVENTO

Partendo dal verde pubblico, l'interesse dei cittadini si è riversato nel miglioramento di molte aree: il parco di via Meucci a Cascine, già in corso di valorizzazione per questo anno; il parco di via Volta, per il quale saranno previsti nuovi giochini per bambini e punti luce nel 2026; il parco nei pressi della Solgomma a Carraia, con una sistemazione complessiva delle panchine e di alcuni alberi secchi nel 2025; l'aggiustamento delle panchine nell'area verde di via De Sanctis prevista nel 2025; la creazione di un'area di sgambatura cani in via Curie nel 2026; infine la sistemazione complessiva del parco di Corniola. Per quest'ultimo intervento le segnalazioni raccolte sulle staccionate, sui pali della pubblica illuminazione e sulle piante presenti vedranno un intervento programmato nel 2026. L'area verde sarà anche intitolata a un personaggio storico importante per Corniola: Pietro Ristori, parlamentare comunista, primo presidente della Cooperativa del Popolo, a capo del Comitato di Liberazione Nazionale e sindaco di Empoli prima della Liberazione.

Infrastrutture: per Corniola si richiede lo spazzamento strade in maniera più continua e integrata, intervento che potrà essere completato nell'arco dell'anno in corso. Per Carraia gli interventi di asfaltatura chiesti nell'estate 2024 su via G.B. Vico e via Carraia sono già stati conclusi, per via Torricelli sarà effettuata la programmazione con l'accordo quadro di manutenzioni strade. Richiesto anche un piccolo intervento importante per la frazione: un camminamento su via Francesco De Sanctis per i residenti, in programma per il 2025, così come per un camminamento pedonale per Corniola dai nuovi parcheggi della frazione fino al circolo Arci. Questi due elementi sono presenti anche nelle linee di mandato.

Altri due interventi per Corniola, che però riguardano la Città Metropolitana di Firenze per competenza, riguardano l'asfaltatura dei marciapiedi all'imbocco di via Salaiola a fianco dei cimiteri e la pulizia di griglie, caditoie e tombini nella stessa via. Nel 2026 sarà sistemato il parcheggio attorno al circolo Arci, a servizio anche delle famiglie che portano i bambini nella vicina scuola. Nello stesso anno potrà essere sistemato anche il campetto dedicato al torneo di calcetto locale, con adeguate recinzioni e illuminazione.

INFO - Tutte le informazioni sono reperibili al sito https://piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it/. Per inviare segnalazioni, proposte e idee per la frazione o il quartiere di Empoli, è attiva la mail piano-frazioni-quartieri@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa