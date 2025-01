Forza Italia difende Vallini dopo le parole su Nardini: "L'abbigliamento riguarda il decoro"

"Sul presunto attacco sessista vogliamo fare chiarezza". A quasi ventiquattr'ore dalla nascita del caso, Forza Italia prende la parola. Si parla delle parole di Paolo Vallini di Forza Italia in consiglio comunale a San Miniato, il politico se l'è presa con l'abbigliamento dell'assessora regionale Alessandra Nardini in occasione della visita delle istituzioni dal Vescovo. In tanti si sono scagliati contro l'uscita di Vallini, ma Forza Italia lo difende.

In una nota a firma di Lorenzo Paladini, segretario provinciale Forza Italia Pisa, si legge che FI vuole fare chiarezza "ribadendo i principi di rispetto e serietà che da sempre caratterizzano l’azione politica di Forza Italia". Inoltre si esprime "piena solidarietà e stima al nostro capogruppo Paolo Vallini, la cui serietà e professionalità sono da anni un punto di riferimento per la nostra comunità politica".

Paladini definisce Vallini "persona di grande valore umano e politico", che ha "espresso un’osservazione di natura istituzionale, sottolineando un principio che dovrebbe essere condiviso da chiunque rappresenti le istituzioni". Secondo Forza Italia Pisa, dunque, "l’abbigliamento è parte del rispetto verso i contesti ufficiali, ed è un segno di attenzione verso i luoghi e le persone con cui ci si interfaccia. Un concetto semplice e universale, che nulla ha a che fare con il genere o la persona coinvolta, ma riguarda esclusivamente il decoro e la rappresentanza istituzionale".

Ancora la nota di Paladini: "Dispiace che l’Assessora Nardini abbia travisato tale osservazione, trasformandola in un attacco personale e, peggio ancora, in un’accusa assolutamente infondata di sessismo. Il Consigliere Vallini, da sempre rispettoso e attento nei confronti di tutti, avrebbe espresso lo stesso punto di vista anche nei confronti di un uomo qualora il suo abbigliamento fosse stato considerato poco consono al contesto. Anche un uomo del centrodestra".

Forza Italia ritiene "che questa polemica sia stata costruita in maniera strumentale per spostare l’attenzione dal merito delle questioni, alimentando uno scontro sterile che non giova né al confronto politico né ai cittadini. Forza Italia, invece, resta fermamente impegnata nella promozione della vera parità di genere e nel riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne nella società e nelle istituzioni, lontano da ogni retorica divisiva, che invece l’Assessora Nardini ha interesse a promuovere".

Da FI si dicono certi che le parole di Vallini "seppur distorte, rappresentino un invito a riflettere sull’importanza del rispetto per i ruoli istituzionali, che deve essere sempre al centro dell’operato di chi rappresenta i cittadini".

