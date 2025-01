Ladri in un alimentari e nel forno di Nonna Silvi a Montelupo

Due furti nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio a Montelupo Fiorentino. I malviventi sono entrati in un negozio di alimentari in corso Garibaldi e in un forno in via Asia, quest'ultimo famoso perché ci lavora Silvana Bini ovvero la Nonna Silvi molto nota sui social.

Stando a quanto riporta La Nazione, i ladri si sarebbero arrampicati sopra le porte di ingresso e sarebbero entrati sfruttando spazi angusti come la porta per la presa d'aria.

Dall'alimentari hanno portato via il registratore di cassa e pochi spiccioli, tra cui quelli donati dai clienti alla Caritas contenuti in un barattolino sul bancone.

Il forno invece è stato visitato ben tre volte nell'ultimo mese. Giovedì mattina presto una dipendente si sarebbe accorta del soqquadro causato dai ladri. Avrebbero rubato qualche spicciolo e causato diversi danni, si parla di una somma vicina a 5mila euro. Sui fatti è intervenuto il cdx.

Notizie correlate