Messa questa mattina al San Giuseppe di Empoli in memoria di Mons. Agostino Cecchin

Si è tenuta questa mattina al San Giuseppe di Empoli la Messa in ricordo di Mons. Agostino Cecchin che ha svolto il suo ministero in ospedale. “A un anno dalla sua scomparsa – ha ricordato l’attuale parroco Don Nicola - ricordiamo don Agostino con affetto e gratitudine. La sua presenza vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto".

Per i pazienti degli ospedali di Fucecchio, San Miniato ed Empoli, Don Agostino è stato molto più di un parroco. “Era un amico e un punto di riferimento per chi soffriva – ha sottolineato ancora Don Nicola - Nei suoi anni di cappellano in questi ospedali portava conforto con una discrezione rara, offrendo una presenza capace di alleviare il peso della malattia e creando legami che spesso proseguivano anche dopo la degenza. La sua attenzione non si limitava agli ammalati: si prendeva cura di ogni aspetto della sua comunità”.

Ha preso parte alla Messa in ricordo di Mons. Cecchini nella cappella dell'ospedale, una rappresentanza della Direzione sanitaria del San Giuseppe.