Misericordia Certaldo, aperto nuovo bando per servizio civile

É aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale: i giovani con età compresa fra i 18 e i 28 anni posso partecipare presentando la loro domanda.

È possibile prestare il proprio servizio anche presso la Misericordia di Certaldo e avere la possibilità di mettersi in gioco, incontrare nuove amicizie ma soprattutto dare il proprio contributo alla comunità.

I posti disponibili sono 16 all’interno del progetto in ambito socio-sanitario con il titolo “Qualità del soccorso 2024” e “Qualità del soccorso emergenza 2024.

Il servizio civile è una grande opportunità che viene offerta ai giovani per crescere sia da un punto di vista professione che personale e umano: la Misericordia di Certaldo è impegnata non sono nei servizi sanitari di urgenza e ordinari ma anche in tutta una serie di attività che cercano di portare sollievo alle difficoltà e ai disagi della società del nostro tempo.

A ogni partecipante viene fornita l’adeguata formazione e i presidi necessari per lo svolgimento delle attività ed è previsto un rimborso mensile pari a 507,30 euro per 25 ore settimanali.

I giovani interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 14.00 del

18 Febbraio 2025 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in alternativa sulla pagina della Confederazione delle Misericordie d’Italia; i giovani potranno reperire il progetto e far domanda accedendo direttamente alla sezione, cliccando su Presenta Domanda.

Inoltre, per chi volesse, può chiedere informazioni ed aiuto per le iscrizioni chiamando la Misericordia di Certaldo al numero 0571 668092 in orario di ufficio oppure scrivendo alla mail info@misericordiacertaldo.it.

Fonte: Ufficio stampa