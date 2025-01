Presidio di Firenze Antifascista alle Cure per protestare contro la passeggiata annunciata da Lealtà e Azione

Si è svolto un presidio di Firenze Antifascista stasera nel rione delle Cure con circa 150-200 militanti e residenti. Un'iniziativa nata per protestare contro la passeggiata che la formazione di estrema destra Lealtà e Azione, che aveva annunciato sui social una camminata nel centro storico, che avrebbe dovuto percorrere 10 tappe in luoghi ritenuti simbolici per il fascismo fiorentino. Fra questi anche quelli dove avvennero delle fucilazioni di repubblichini.

Il consigliere comunale Dmitrij Palagi di Sinistra Pc, ha spiegato che la riunione antifascista è stata organizzata "per impedire che i neofascisti tengano una passeggiata che in realtà è una manifestazione non tollerabile".

Il gruppo Lealtà e Azione, che ha una sede nelle vicinanze, aveva convocato questa sera i simpatizzanti per una cena alla quale potrebbe seguire la passeggiata fino a piazza Santa Maria Novella "per rendere omaggio - si legge sui social - ai giovani fascisti fucilati dalla barbarie alleata"!".

Le forze dell'ordine sono presenti a vigilare sia la via dove ha sede Lealtà e Azione, sia la piazza delle Cure dove c'è Firenze Antifascista.

