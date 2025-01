Servizio Civile: 4 posti alla Misericordia di Poggibonsi

E’ aperto il bando per il Servizio Civile riservato ai giovani in età compresa tra 18 e 29 anni. Un’esperienza formativa della durata di 12 mesi, con un compenso di 507,30 euro mensili e un impegno settimanale di 25 ore, che può essere svolta anche contemporaneamente ad attività lavorative o corsi universitari.

“Perché scegliere di fare il Servizio Civile? Perché insegna ad essere cittadini attivi e poter dire ’io ci sono’ per la mia comunità” a parlare è Luigi Cervelli, ispettore ai servizi della Misericordia di Poggibonsi dove sono disponibili 4 posti (2 per area sanitario e 2 per area disabili), 2 dei quali riservati a soggetti con minori opportunità (bassa scolarizzazione) all’interno del progetto “Ripartenza Giallo Ciano” (cod. sede 169106).

“Il Servizio Civile forma i giovani non solo dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto da quello umano - spiega Cervelli - insegnandogli ad essere d’aiuto a quanti vivono in condizioni di disagio o hanno minori opportunità. Gli permette di coltivare nuove amicizie e di confrontarsi con generazioni diverse. Ho visto negli anni che alla fine di ogni progetto i ragazzi sono molto dispiaciuti di concludere questa loro esperienza, infatti molti rimangono come volontari”.

Anche i pareri dei ragazzi e delle ragazze che attualmente svolgono il Servizio Civile sono positivi: “Per me questo è un impegno importante - dice Gennaro, 28 anni - perché mi permette di conoscere nuove realtà e di aiutare tante persone che si trovano nelle più svariate difficoltà. Dopo questo anno ho intenzione restare a fare volontariato alla Misericordia, perché secondo me questo è fondamentale per la comunità”.

E poi c’è Alice, 20 anni, frequenta il secondo anno di Scienze infermieristiche: ”Ho deciso di fare il Servizio Civile su consiglio di amiche e devo dire che non mi pento assolutamente di questa scelta perché mi ha aperto un mondo di conoscenze ed esperienze davvero uniche”

Le informazioni per candidarsi sono reperibili sul sito e sui canali social della Misericordia. Oppure ci si può rivolgere, anche per assistenza nella compilazione della domanda online, a Luigi Cervelli chiamando lo 0577936193 o passando dalla sede in via Volta, 38/a. C’è tempo per candidarsi fino alle 14 del 18 Febbraio.

E per chi non ha più l’età per il Servizio Civile c’è sempre la possibilità di aiutare la comunità come volontari: il 5 Febbraio inizia il Corso per Soccorritori, sia di livello base (abilita a svolgere servizi ordinari in ambulanza e trasporto sociale con auto e pulmini) che avanzato (per servizi di emergenza in ambulanza con il 118). Non c’è alcun compenso se non la gratitudine di coloro che aiuterete: che però ha un valore inestimabile. Se interessati contattate la Misericordia al 3247713113, siete ancora in tempo a iscrivervi.

Fonte: Ufficio Stampa