Aperte le iscrizioni per la nuova stagione di corsi alla piscina comunale di Empoli

Con l’inizio del nuovo anno sono riaperte le iscrizioni a tutti i corsi di nuoto e alle attività di wellness e fitness negli impianti della piscina comunale di Empoli.

Anche per tutto il 2025 il calendario delle lezioni offerto dagli istruttori e dalle istruttrici di Aquatempra è pronto a soddisfare le esigenze di tutti i suoi utenti, dai più piccoli ai più grandi, dai meno esperti agli agonisti, con un’attenzione particolare alle necessità legate a patologie specifiche e alle disabilità.

Dopo il grande successo e i riconoscimenti ottenuti durante la “Festa della befana in piscina”, dalla seconda settimana di gennaio sono ripartiti regolarmente gli allenamenti dei bambini e delle bambine del gruppo sportivo, cresciuto così tanto da aver registrato alla fine del 2024 più del doppio degli atleti che contava nell’anno precedente. Gli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni sportive sono una conferma dell’impegno e del forte legame che caratterizza i diversi gruppi, in cui il lavoro di squadra, la passione per la piscina e il supporto reciproco continuano ad essere la base di ogni allenamento.

Il progetto Nemo dedicato alle disabilità - Oltre al gruppo sportivo e ai più classici corsi di nuoto, anche questa nuova stagione vedrà riconfermate tutte quelle attività pensate per rispondere alle esigenze specifiche del territorio in termini di disabilità e difficoltà motorie, primo fra tutti il progetto Nemo. Si tratta di un’importante iniziativa dedicata a ragazzi e adulti con disabilità fisica e/o intellettiva, finalizzata a favorire l’autonomia e l’inserimento nelle normali attività ludico-sportive. Le lezioni sono quasi sempre individuali e tenute da un’istruttrice esperta di psicomotricità dell’età evolutiva, con una formazione specifica in idrokinesiterapia. Il progetto è nato per rispondere alle crescenti esigenze del territorio e rappresenta ancora ad oggi una risposta concreta alle necessità di integrazione e sviluppo personale di tutti quegli utenti che si trovano a dover affrontare difficoltà fisiche e/o cognitive.

Anche i corsi dedicati alla fibromialgia e al nuoto antalgico continuano ad essere particolarmente apprezzati dagli utenti della piscina comunale empolese, essendo pensati per migliorare la mobilità articolare, ridurre il dolore muscolare e potenziare la resistenza fisica. Le lezioni, strutturate su un programma personalizzato, sono particolarmente efficaci per chi cerca sollievo dai dolori muscolari e articolari, favorendo il benessere attraverso esercizi mirati e il lavoro in acqua.

Nel calendario delle attività offerte da Aquatempra trovano spazio poi anche tutti i corsi wellness e fitness dedicati ad ogni età e livello di esperienza, come l'Aquabike, che porterà in vasca le nuovissime biciclette acquistate a dicembre, l’Aquapilates, l’Aquafitness e l’Aquapostural, senza dimenticare il corso dedicato alle donne in gravidanza.

Con un'offerta così ampia e diversificata, gli impianti comunali si riconfermano anche per quest'anno un punto di riferimento per tutta la comunità di Empoli e dei comuni limitrofi, dedicando il massimo impegno nel garantire ai suoi utenti un’esperienza sportiva e di socialità che sia inclusiva e altamente qualificata. Le iscrizioni ai corsi per questa stagione resteranno aperte ancora per poche settimane e sono previste agevolazioni per tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Empoli.

Per maggiori informazioni, per iscriversi o per ricevere dettagli sui corsi, è possibile contattare la segreteria della piscina comunale di Empoli, con una telefonata allo 0571.590464, un messaggio Whatsapp al 333.9367267 o un’email all’indirizzo info@aquatempra.it . Il calendario completo dei corsi, invece, è visibile sul sito web di Aquatempra ( www.aquatempra.it ).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa