Indagato per lesioni l'uomo che avrebbe punto le due studentesse a Pisa

È indagato per lesioni aggravate continuate l'uomo sospettato di avere punto con una siringa due studentesse in due distinti episodi avvenuti il 18 e il 19 gennaio, a Pisa. Si tratta di un uomo che nel 2022 ha finito di scontare una pena per l'omicidio di una donna. A lui gli inquirenti sono arrivati indagando sui pregiudicati per reati sessuali o violenze di genere.

Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nei giorni scorsi la polizia avrebbe trovato nascosto in casa l'ago di una siringa che è stato sequestrato e sul quale ora saranno eseguiti analisi scientifiche più approfondite. Nel corso del blitz l'uomo avrebbe respinto le accuse, ma si sarebbe anche contraddetto rispetto alle versioni fornite proprio in sede di perquisizione.

Notizie correlate