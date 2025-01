La Polizia Municipale dell’Unione ha festeggiato per il secondo anno consecutivo San Sebastiano a Castelfiorentino

Per il secondo anno consecutivo la Polizia Municipale dell’Unione ha scelto Castelfiorentino per festeggiare il suo Santo Patrono, San Sebastiano, guardia pretoriana dell’esercito romano che sfidò per ben due volte l’Imperatore Diocleziano nel cercare di proteggere i cristiani annoverato tra i primi martiri della Chiesa. La cerimonia, che si è tenuta questa mattina nel Santuario di Santa Verdiana di Castelfiorentino (designata come Chiesa Giubilare) è stata presieduta dal Mons. Gherardo Gambelli, Arcivescovo Metropolita di Firenze, originario di Castelfiorentino

Alle ore 10.00 Mons. Gambelli ha incontrato nel prato della Chiesa il nucleo cinofilo della Polizia Municipale dell’Unione, per poi recarsi sul sagrato del Santuario dove sono intervenute le autorità: la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Mugnaini, Il Sindaco delegato della PM per l’Unione, Simone Londi, e Massimo Luschi, Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni); erano inoltre presenti, oltre alle autorità locali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le autorità civili e militari, i i rappresentanti delle varie amministrazioni comunali con i gonfaloni.

All’interno della Chiesa si è quindi tenuta la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Gherardo Gambelli, concelebrata dal Parroco Don Alessandro Lombardi (da poco nominato dal Presule fiorentino Pro Vicario dell’Arcidiocesi di Firenze) da Don Valentino Cheli, Parroco di Santa Maria della Marca e dal Diacono Alessandro Pippi (consacrato lo scorso ottobre, è attualmente Comandante della Polizia Municipale di Montecatini Terme). La celebrazione è stata animata dalla Corale della Polizia Municipale dell’Unione, diretta dal Maestro Tommaso Pini, con la partecipazione degli alunni della Scuola di Musica di Castelfiorentino appartenenti alla Corale di Santa Verdiana (diretta dal maestro Gabriele Centorbi). Al termine della Messa è stata proclamata la preghiera di San Sebastiano dall’Ispettore Maria Grazia Lotti.

Mons. Gambelli ha ringraziato il Comandante della Polizia Municipale per la calorosa accoglienza, unitamente a tutto il personale della PM che quotidianamente è impegnato al servizio della cittadinanza, compiacendosi per l’esecuzione della Corale e dei giovani agenti della PM che hanno prestato servizio liturgico all’altare. Dopo i saluti rivolti alle autorità, il Comandante Massimo Luschi ha invitato tutti i presenti a un momento di raccoglimento, in ricordo dei colleghi delle forze dell’ordine che hanno perso la vita nell’espletamento del proprio dovere. E’ stato quindi eseguito il silenzio tra la commozione dei presenti.

Al termine della celebrazione, e a nome di tutta la PM dell’Unione, il Dirigente Luschi ha donato all’Arcivescovo Gambelli una Croce Pettorale realizzata dalla Paolo Penko (Bottega Orafa fiorentina Penko, presente il Maestro Riccardo Penko) partendo dalla piccola teca circolare che custodisce le reliquie di tre sante della terra in cui è cresciuto: Santa Verdiana di Castelfiorentino, Beata Giulia di Certaldo e Santa Fina di San Gimignano. I loro nomi sono incisi attorno al castone centrale che racchiude una corniola taglio cabochon. La corniola con il suo colore rosso è da sempre associata al Sangue di Cristo. La forma della croce è semplice, lavorata con la tecnica del bugnato e decorata dalla ripetizione della forma quadrilobata cara alla tradizione fiorentina. A Don Alessandro invece è stato donato un piatto di ceramica tipico della manifattura locale, raffigurante lo stemma scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025.

“Per noi è un piacere e un onore – sottolinea la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì – ospitare la festa di San Sebastiano a Castelfiorentino, per l’importanza che riveste il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni nel nostro territorio e in particolare il Comando di Castelfiorentino che lavora ogni giorno per tutelare la legalità e la giustizia sociale nel nostro Comune, ma anche per rendere grazie e merito a tutto il Corpo e all’importanza del Santuario di Santa Verdiana in questo anno giubilare. La cerimonia è stata piacevolmente condotta dall’Arcivescovo Gambelli, nostro illustre concittadino, che ci ha fatto l’onore di garantire anche una cerimonia che si lega al messaggio giubilare della speranza. Proprio su questo messaggio voglio impostare il mio augurio nei confronti di tutti gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione, affinché sia il sentimento che li guidi ogni giorno nella lotta per la legalità, nel contrasto alla criminalità e per la tutela dei cittadini”.



“La celebrazione di San Sebastiano patrono della Polizia Municipale – osserva il Comandante della PM dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi - è sempre un momento bellissimo di incontro di tutto il nostro personale in servizio e dei colleghi già andati in pensione. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere con l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ad officiare la Santa Messa, proprio per questo abbiamo ritenuto giusto festeggiare questo evento nella sua amata Castelfiorentino. In questa giornata di festa per la famiglia della Polizia Municipale un ringraziamento va agli 11 Sindaci dell’Unione dei Comuni oggi presenti con il loro Gonfalone, al nostro Presidente Alessio Mugnaini e alle rappresentanze di tutte le forze dell’ordine con cui quotidianamente e fianco e fianco lavoriamo ogni giorno per il bene dei nostri cittadini e delle nostre comunità”

“Il lavoro che ogni giorno ogni agente svolge sul territorio dei nostri 11 comuni – sottolinea il Presidente dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Alessio Mugnaini - non sempre viene riconosciuto ed è invece giusto riconoscere l’importanza di questo presidio che non è solo sicurezza ma anche rapporto sociale con la comunità dell’Empolese Valdelsa. Un lavoro che è cambiato e che dobbiamo saper guidare nei cambiamenti che avrà nei prossimi anni cercando di innovare il ruolo della polizia locale. Grazie a tutti gli agenti, ai loro comandanti e al dirigente Luschi per il lavoro e gli stimoli di ogni giorno.”

“In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale – ha aggiunto il Sindaco delegato della PM dell’Unione, Simone Londi - desidero esprimere la mia profonda gratitudine e il mio apprezzamento per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Municipale, che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per le nostre comunità. San Sebastiano è simbolo di coraggio, dedizione e sacrificio, valori che ritroviamo nell’impegno dei nostri agenti. Questa giornata è un’occasione per riflettere sul valore della legalità e sul contributo che ogni agente porta al territorio dell’Empolese Valdelsa. Come Unione dei Comuni, continueremo a supportare con convinzione la Polizia Municipale, investendo in formazione, mezzi e strumenti innovativi per consentire agli agenti di svolgere al meglio le loro attività. Un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Polizia Municipale che, con professionalità e spirito di servizio, lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città. Auguro a tutti voi una buona festa di San Sebastiano e un futuro di successi e soddisfazioni personali e professionali."

Alla celebrazione erano presenti anche i genitori dell’Arcivescovo Gambelli, che abitano sempre a Castelfiorentino

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate