Produzione e spaccio di droga. Due arresti a Livorno

I carabinieri di Livorno hanno arrestato due giovani per produzione illecita e vendita di sostanza stupefacente. Durante i controlli nei pressi di un bar del quartiere Corea, i militari hanno sorpreso due giovani di origini nordafricane in possesso complessivamente di 8 dosi di cocaina (corrispondenti ad oltre 2 grammi), circa 9 grammi di hashish e oltre 300 euro in banconote di vario taglio.

I carabinieri hanno poi svolto una perquisizione dell'appartamento dove i giovani risiedevano. Qui è stata rilevata una vera e propria “centrale dello spaccio” organizzata per la preparazione delle dosi. Nell'abitazione le forse dell'ordine hanno rinvenuto ulteriori 67 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione e materiale di confezionamento delle singole dosi.

Tutto quanto rinvenuto è poi stato sottoposto a sequestro ed i giovani sono stati dichiarati in arresto

per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotti presso la casa circondariale Le Sughere di Livorno.

