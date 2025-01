Dramma a Piombino, infermiera scompare all'improvviso

Un malore improvviso ha portato via una giovane infermiera. Giovanna Lorenzo, originaria di Piombino, è scomparsa a quarantasette anni. Si trovava a pranzo a Pisa per il compleanno della suocera, assieme alla famiglia.

Ha iniziato a sentirsi male e poi è arrivato il malore che se l'è portata via. Lascia il marito, i due figli, i familiari e tutta la comunità che la sta piangendo in queste ore sui social network. Lorenzo prestava servizio al Serd di via Veneto.

Cordoglio è stato espresso dall'Asd Pallacanestro Piombino: "Un altro grave lutto, purtroppo, tocca oggi il basket della nostra zona per la scomparsa improvvisa di Giovanna Lorenzo, Ufficiale di Campo, 47 anni. Un grande dolore, di quelli che lasciano senza parole. L'abbraccio della Pallacanestro Piombino va al marito, ai figli e a tutta la famiglia".