I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti nella notte a Casciana Terme Lari in via del Sorbo per un incidente. Il conducente di un’auto per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura uscendo dalla sede stradale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario.

Presenti anche le forze dell'ordine.

