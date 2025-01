Lupi bene nell'andata dei quarti di coppa

Per aspera ad astra. Dall’inferno dello svantaggio (2-1), alle stelle di una vittoria che non sarà decisiva ma rimane di grande soddisfazione e pure pesante nell’economia di una sfida basata su andata e ritorno (mercoledì 29 gennaio, ore 20.30, Pala Parenti, ingresso gratuito). La partita del Pala Dozio, impianto vetusto ma accogliente, è iniziata con lo scenario suggestivo della tribuna piena e divisa quasi equamente nel tifo, con una folta (e più rumorosa) rappresentanza di tifosi biancorossi, giunti con il pullman organizzato dalla Curva Parenti.

La partita è stata agonisticamente intensa e con scambi di buon livello, non a caso si affrontavano le prime in classifica di due diversi gironi della serie B nazionale (e in Lombardia “qualcosa sanno”, di pallavolo, sia a livello giovanile che di serie).

La Codyeco è partita contratta, penalizzata dai troppi errori in battuta e in difficoltà nel muro-difesa. Trascinati da capitan Colli, i biancorossi hanno dimostrato di essere una squadra vera: invece di disunirsi o di lasciarsi prendere dallo sconforto per i passaggi a vuoto, hanno lottato da vero branco di Lupi, con l’obiettivo fisso sul risultato. Grazie a questo sono riusciti ad uscire dalle difficoltà del primo set e dalla “buca”, anche emotiva, del terzo, e a imporsi in rimonta.

Il tutto davanti ad una signora squadra che ha ricevuto con il 68% di positive e il 30% di perfette, mettendo Pedroni nelle condizioni migliori per distribuire la palla a una batteria di attaccanti che ha messo in mostra ottime individualità.

Le migliori premesse per una gran partita anche al ritorno: in palio la final four di Coppa Italia (17-19 aprile 2025, sede da definire).

Starting six. Codyeco in campo con Mignano e Da Prato in diagonale, Simoni e Caproni al centro, Colli e Pahor ai lati, Bini libero. Saronno risponde con Pedroni al palleggio, Ferrario opposto, Favaro e Gaggini in posto quattro, Caprotti e Fumero di banda, Miele libero

Il primo vantaggio importante è per i padroni di casa, 7-3: time-out per la panchina biancorossa. La Codyeco è molto fallosa al servizio e non riesce a incidere in attacco, complice il muro dei padroni di casa, molto organizzato. La squadra lotta su ogni palla ma non riesce a recuperare. Ferrario intanto tira giù la diagonale del 15-9 e arriva il secondo time-out per S. Croce. Da Prato trova l’ace della speranza che riporta gli ospiti a -5. Un errore di Favaro porta al 19-15 e al primo “tempo” chiamato da Saronno. Pipe di Colli per il 20-16, ma Caprotti risponde subito in veloce. Il capitano torna prepotente con attacco e monster block, 21-18. La Codyeco si avvicina ancora ma Favaro firma l’ace del 23-20, Ferrario guadagna il set-point e Gaggini chiude.

Il secondo parziale si apre subito nel segno della lotta con le due squadre ad affrontarsi su un bel livello, tra attacchi e difese spettacolari. L’equilibrio regna sovrano. Fumero porta i suoi avanti, 10-9, ma Da Prato spacca la parallela per l’11-11 e da lì i Lupi vanno in fuga, costringendo coach Chiofalo a chiedere time-out. Colli trova l’ace fortunoso del 15-19, Da Prato “vede” lo spiraglio nel muro per il 16-21. La panchina di casa prova a interrompere il flow biancorosso ma sul 20-23 Fumero sbaglia il servizio. Il primo set-point lo annulla Fontana, entrato definitivamente al posto di Favaro, ma

Si riparte con un muro di Mignano per il 4-4, e poi uno di Caproni per il doppio vantaggio. Saronno trova immediatamente il controsorpasso ma i Lupi sono vivi, e tengono palla su palla. Un grande intervento di Bini propizia il 9-9. Saronno prova l’allungo, 14-10, time-out Codyeco. Al rientro Ferrario brutalizza la parallela. Simoni prova a far rialzare la testa ai compagni, ma la battuta degli ospiti è troppo leggera, in questo frangente, e i padroni di casa risolvono i sideout con eccessiva facilità. Saronno gestisce un break importante, anche +6, e sul 19-13 arriva il secondo time-out Lupi. Colli inventa il cambiopalla, ma sullo scambio successivo Fontana tira forte sulle mani e firma il 20-14. I Lupi ci provano, 22-16, dentro anche Matteini per Pahor, ma l’inerzia è per i locali e il set si chiude con Ferrario a segno per il definitivo 25-16.

La reazione dei ragazzi di Pagliai è quella attesa. Un primo tempo di Simoni vale il +2, poi arriva il muro e Saronno scivola a -3, 4-7. Ancora il centrale trentino, poi la rituale pipe di Colli, 5-9. Saronno prova a ricucire con Gaggini. Una gran parallela di Colli vale il 9-12, poi è Da Prato a mettere le mani su Fontana per il +4. I padroni di casa tornano sotto con un muro di Fumero, ma Caproni “entra” con la sette e trova il 12-16. Colli in pipe e un errore diretto di Ferrario fanno volare i Lupi a + 5 con annesso time-out di Chiofalo. Simoni pesca il monster block del 14-19. I Lupi gestiscono il vantaggio fino alla fine.

Tie-break da infarto, giocato in un’atmosfera caldissima. Caproni fa esplodere il settore ospiti con un muro, Mignano la tira giù di prima intenzione e al cambio campo è 6-8. Errore di Gaggini, +3. Time-out Saronno. La Codyeco viaggia adesso sull’onda dell’entusiasmo, Da Prato firma l’8-11. Civinini per Simoni al servizio, poi Caproni trova il 12esimo punto. Bini mette la palla perfetta per Colli, 9-13, il match-point lo guadagna ancora il Capitano. Gaggini annulla il primo tentativo, ma un errore in battuta dei padroni di casa ferma il tabellone sull’11-15.

Pallavolo Saronno-Codyeco Lupi S. Croce 2-3

Parziali: 25-21, 21-25, 25-16, 19-25, 11-15

Pallavolo Saronno: Caprotti 11, Cillo, Pedroni 3, Fontana 9, Berghella, Buratti, Ferrario 16, Fumero 12, Miele, Gaggini 11, Favaro 4, Bianchi, Agostoni 2. All. Chiofalo

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini, Pieri, Colli 28, Matteini, Simoni 8, Da Prato 17, Caproni 8, Mignano 4, Pahor 3, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Fonte: Ufficio stampa