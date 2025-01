Minacce in centro a Santa Croce, il sindaco: "Seguo la vicenda, costituita unità permanente"

Due settimane fa minacciò il parroco, nel fine settimana ha fatto lo stesso in farmacia. A Santa Croce sull'Arno c'è un uomo, noto alle forze dell'ordine e seguito dai servizi sociali, che desta preoccupazione a commercianti e residenti del centro.

Il sindaco Roberto Giannoni ha preso in mano la situazione: "Sto seguendo la vicenda dai primissimi giorni in cui ha cominciato a rendersi protagonista di gesti e comportamenti che hanno mutato la tranquillità dei miei concittadini. Il problema quindi è ben presente al Comune, perché stiamo parlando di una persona che palesa uno stato di grande sofferenza. Tutto ciò mi addolora profondamente e mi mette come priorità riuscire a trovare la modalità più idonea per aiutarlo ma anche di garantire serenità e incolumità a tutti i cittadini. A tal fine, ho costituito un'unità permanente di cui faccio parte in prima persona con le forze dell' ordine, la polizia municipale i nostri servizi sociali, attiva tutti i giorni 24 ore su 24. Questo permette interventi tempestivi in caso di necessità".

Giannoni fa sapere di aver aperto un dialogo col Centro di Salute Mentale di Empoli e l'Ufficio di Sorveglianza UDEPE "per aver e dare un aggiornamento costante sulla situazione a tutti gli attori chiamati in causa dagli ordinamenti, come stabilito dal giudice di sorveglianza".

"Credo che in primo luogo per la persona in questione, ma anche per tutti noi cittadini di Santa Croce si debba continuare con le istituzioni preposte a cercare una soluzione che rispetti la persona ed allo stesso tempo permetta di riportare la tranquillità tra i cittadini. Come Sindaco continuerò il dialogo aperto con le autorità competenti e superiori al comune nella gestione di questa vicenda per perseguire insieme nella ricerca di una soluzione costruttiva e stabile" conclude Giannoni.