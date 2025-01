Vuole le medicine senza pagarle, poi aggredisce i farmacisti

Ha provato a prendere medicinali senza pagare, ha minacciato i farmacisti, ha creato panico all'interno della farmacia comunale per poi fuggire. E non è la prima escalation di minacce.

È successo sabato 25 gennaio a Santa Croce sull'Arno e l'autore del gesto - scrive Il Tirreno - è lo stesso che pochi giorni fa ha minacciato con un martello Don Donato Agostinelli.

Stando alla ricostruzione l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e seguito dai servizi sociali, è entrato in farmacia in corso Mazzini e ha preteso di avere 110 euro di farmaci senza pagare. Poi è uscito, è rientrato e ha aggredito verbalmente i farmacisti: ha scavalcato il bancone e ne ha inseguito uno, che si è rifugiato in bagno. Sono stati chiamati i carabinieri e verrà sporta denuncia.