'Due popoli, due Stati': la destra fucecchiese boccia l'odg sulla Palestina

Ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale di Fucecchio è stato discusso un ordine del giorno sul riconoscimento dello Stato della Palestina, proposto dai gruppi del Partito democratico e da Orgoglio fucecchiese, su richiesta di Anpi nazionale, che lo ha inviato a tutti i Comuni con la richiesta di discuterlo nei rispettivi consigli:

"Un odg sentito, voluto, anche dai cittadini e a noi pervenuto da Anpi Fucecchio, che abbiamo commentato in tanti della maggioranza. Abbiamo parlato della necessità di raggiungere la soluzione tanto attesa del conflitto in Medio Oriente, quella di 'Due popoli e due Stati', riconoscendo 'questo secondo stato'. Certi temi si devono discutere anche in sedi locali, come in Consiglio comunale, per il rispetto del nostro ruolo e l'impegno che ci siamo presi varcando la porta della più importante sala per la vita politica della nostra città".

I capigruppo di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato contro l'approvazione del documento.

"Pensavamo che questo atto fosse ovviamente condivisibile. Invece l'opposizione ha risposto con un assordante silenzio, un chiaro segnale di come spesso la destra locale si nasconda dietro gonfie dichiarazioni, senza avere il coraggio di dissentire, anche verso il proprio partito.

Un insieme di scuse, su quanto sia importante riconoscere lo stato palestinese, ma non adesso. Riconoscere la violenza perpetrata nei confronti di un popolo oppresso, ma non ora, non in questo modo. La scelta di voltarsi dell'altra parte pur di fronte a qualcosa che stiamo vedendo e di nascondersi dietro a una tregua temporanea e a motivazioni inconsistenti– concludono i rappresentanti di Pd e Orgoglio fucecchiese-. Un’occasione persa, in un giorno così importante come quello di ieri, Giorno della Memoria, per mandare un messaggio chiaro e unitario di pace e tolleranza".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

